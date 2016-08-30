台專家助培訓薩國農產運銷種子師資

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來自台灣的專家洪志誠於8月13至26日來薩爾瓦多辦理「進階農產運銷種子師資訓練」。

在薩期間，洪志誠分別拜會駐薩大使李新穎，雙方並就「薩爾瓦多農民組織運銷能力提升計畫」及訓練課程等各項相關事宜交換意見。

洪志誠也與薩國農牧部長奧蒂斯（Orestes Ortez）及農經司副司長耶南德茲（Wilberto Hernandez）、薩國農業合作社ACPROCALUCO(蔬菜)、ACPACI(可可)、ACOFRUT(芒果)等舉辦相關座談會。

這位專家曾診斷訪視薩國蔬菜、番茄、農民市集等集貨中心現地修建改善指導、並與這些薩方合作配合人員、農業合作社、農戶、計畫經理、技師等相關人員，就計畫目前執行情形及改進相關建議與意見舉行交流座談。

這個進階種子師資培訓班主要是由初階班遴選30名公私部門技術人員及合作社管理職代表參訓，課程內容兼採理論講授與實務演練。

他們並訪視薩京農民市集預定地，針對市集成立、成立步驟及管理程序提供規劃建議；檢視San Martin農民市集重新開幕後營運情形，評估作為計畫輔導農民固定展售據點之效益；以及檢視計畫前輔導之4家合作社集貨中心營運情形，複檢改善事項之落實程度，研提精進建議。1050830

(中央社)