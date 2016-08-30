再生能源光電智慧建築 高市認證11案

我要評比

高雄市鼓勵建築物多建置太陽光電發熱系統，同時有省水省電、隔熱層、再生能源利用效能等，專案評審，認證了11棟光電智慧建築，包括高雄航空站、高雄捷運北機廠等。

高雄市民國101年制定光電智慧建築認證機制，數年來致力於太陽光電的應用推廣，鬆綁建築物設置法規與獎勵誘因，鼓勵民眾於建築物施作太陽光電結合智慧，立體綠化與確保光電設備維護及發電效能。

工務局還舉辦「光電智慧建築標章認證」，今年已創近年新高，全市有11案獲得認證，包括高雄航空站、高雄捷運北機廠、光德寺、高永建設等。

工務局長趙建喬今天指出，認證的項目包括再生能源設備、建築特色、永續綠能、太陽能板轉換效率、認購綠色電力等。他說，市府對申請案件嚴格審查，共發給4銀和7銅牌獎項，鼓勵民眾再接再厲，落實節能減碳。

高雄捷運北機廠每年可發電約120萬度，高雄航空站發電約450萬度，光德寺每年發電約30萬度，光德寺全部捐贈給台電應用。

趙建喬指出，有光電智慧建築標章的建物可以獲得好口碑，不管是企業或是自用建築都落實節能減碳潮流，有助於形象加分。

市府鼓勵企業利用空地或頂樓建置太陽能板，可向經濟發展局申請小蝦米貸款，將建置的太陽能光電回售台電，增加收益。1050830

(中央社)