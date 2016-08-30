印百歲人瑞跑百米 激勵壯年運動會選手

高齡100歲的印度跑者考爾（Man Kaur）花了近1分半鐘，才抵達美國壯年運動會（American Masters Games）100公尺終點線，但她從未放慢腳步。

「溫哥華太陽報」（The Vancouver Sun）報導，考爾今天在溫哥華的美國壯年運動會抵達終點時，許多比她小20歲的參賽者都為她歡呼。

她的78歲兒子辛赫（Gurdev Singh）說，考爾參賽展現的活力與動力，激勵了壯年運動會參賽者。壯年運動會是獨特國際賽事，由30歲以上運動員參加。

同樣是參賽者的辛赫說：「每當她贏得獎牌，就會回到印度，興奮地向大家炫耀：『我從這個國家贏得好多獎牌。奪牌讓我好快樂』。」

考爾以1分21秒成績完賽後，高舉雙手開心地笑著。問她感覺如何時，考爾深吸了一口氣，抓了一瓶水，無法開口說話。

雖然她落後70到80歲年齡層跑者，考爾還是贏得金牌，因為她是百歲年齡層唯一的女性參賽者，而且這還是她本週第3面獎牌，稍早在標槍與鉛球項目也奪牌。

辛赫說，他是在母親93歲時鼓勵她開始跑步，因為他知道考爾將成為明星。辛赫說：「我告訴她，『你沒有問題、沒有膝蓋問題、沒有心臟問題，應該開始跑步』。」

考爾如今在全球各地的壯年運動會橫掃20多面獎牌。辛赫說，考爾在家鄉昌迪加爾（Chandigarh）練跑時，每晚都會跑個5到10小段路。

想要知道考爾長壽的獨門祕訣嗎？可能就跟你所想的一樣，維持良好飲食習慣與大量運動。辛赫說，考爾相信能鼓舞其他婦女跑起來。

辛赫說：「她鼓勵年長婦女應該跑步，不應吃下不對的食物，也應該鼓勵小孩一同參賽。」

5度參加奧運並在1984年女子400公尺接力為加拿大鍍銀的克魯斯（Charmaine Crooks），擔任壯年運動會運動員大使，她稱讚考爾「活力十足」。

克魯斯說：「我知道這激勵了我。我還有近50年可活，是吧？」克魯斯說：「考爾激勵每一個人，無論男女老少。」（譯者：中央社張曉雯）1050830

(中央社)