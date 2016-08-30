台中好湯溫泉季開跑 盼吸各國旅客促觀光

「2016台中好湯溫泉季」由西川流日本舞揭開記者會序幕！（陳世宗攝）

「2016台中好湯溫泉季」今日啟動儀式，由市長林佳龍主持；苗栗縣副縣長鄧桂菊、交通部觀光局參山國家風景區管理處吳處長主治、南投縣政府觀光處長王源鍾、日本大分縣別府市觀光協會長梅野朋子等共襄盛舉。（陳世宗攝）

「台中好湯･響浴國際」溫泉季系列活動去年建立好口碑，台中市政府觀光旅遊局今日啟動「2016台中好湯溫泉季」，9月1日至10月31日將展開一連串精彩活動；包括9月10日「谷關遊街趣浴衣嘉年華」，由國內外表演團體遊街演出；台中直飛日本大分機場定期包機將於9月15日啟航，創造台日溫泉交流商機與觀光人潮。

今日溫泉季啟動儀式，由市長林佳龍主持，林佳龍將溫泉水注入檜木浴桶內，宣告「台中好湯溫泉季」正式啟動！包括苗栗縣副縣長鄧桂菊、交通部觀光局參山國家風景區管理處吳處長主治、南投縣政府觀光處長王源鍾、日本大分縣別府市觀光協會長梅野朋子等共襄盛舉。

「旅遊時能有溫泉會很有吸引力！」林佳龍說，中台灣擁有許多優質的溫泉資源，溫泉將成為旅遊的新亮點；市府積極整合台中谷關、東勢、大坑、大肚山、苗栗泰安、南投東埔與南北港溪等溫泉資源，聯合台中、苗栗、南投力量，機極爭取星馬、港澳、日本等地旅客。9月15日開始將有台中飛往日本大分的直航班機，日本旅客也可直飛至中台灣旅遊。

觀光旅遊局長陳盛山表示，日本大分縣知事也將於9月率工商業界20餘人，前來市府締結姊妹市；9月15日開始，每週四、週日將由華信航空提供兩班「台中-日本大分」對飛班機，市府也將規劃5天4夜套裝行程，未來中台灣與大分縣將有密切的觀光交流。

觀旅局表示，今年9月11日的「谷關遊街趣浴衣嘉年華」活動相當精彩，布院溫泉區參訪團將於活動當天講授溫泉經營管理、創意行銷及溫泉美食設計等策略，將對中台灣溫泉區量身打造經營管理之道與發展良方，並分享溫泉品牌周邊商品開發經驗，期能提升中台灣溫泉產業競爭力。

活動當天也有中台灣地區10個表演團體踩街演出，包括泰雅原舞工坊的GAGA季搶婚表演、四川變臉秀、口簧琴表演、南庄翔飛獅鼓陣等；日本大分縣由布院「日本神樂」團隊也將演出「八岐大蛇」舞蹈，更有日本知名動漫COSPALY同好響應參與遊街活動；民眾只要於活動當天或前一晚到谷關住宿，就有機會免費獲得限量浴衣，還可免費品嚐原住民的烤大豬、搗麻糬及白冷冰棒。

(中時)