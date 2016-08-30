里約帕運9月登場 蔡總統授旗為代表團加油打氣 2016年08月30日 12:30 中時 陳怡誠 小字型 中字型 大字型 點閱135 我要評比 2/10 分享至Facebook 分享至Google+ 分享至Twitter 分享至Weibo 分享至line 蔡英文總統（左）授旗給中華台北里約帕拉林匹克代表隊總團長陳李綢（右）手中。（陳怡誠攝） 蔡英文總統（左）頒發加菜金給中華台北里約帕拉林匹克代表隊田徑國手劉雅婷（右）。（陳怡誠攝） 蔡英文總統（中）輕拍中華台北里約帕拉林匹克代表隊健力國手林亞璇（左）加油打氣。（陳怡誠攝） 蔡英文總統（第二排左三）與中華台北里約帕拉林匹克代表隊團合影預祝凱旋歸國。（陳怡誠攝） 蔡英文總統授旗給中華台北里約帕拉林匹克代表隊總團長陳李綢，並頒發加菜金給中華台北里約帕拉林匹克代表隊田徑國手劉雅婷。(中時) 關鍵字：里約帕拉林匹克、蔡英文、代表團 點閱135 我要評比 2/10 分享至Facebook 分享至Google+ 分享至Twitter 分享至Weibo 分享至line 下一則：里約帕拉林》5朝元老健力林資惠領軍出征拚金牌 上一則：NFL球星拒唱美國國歌 美籍賽車手嗆「傻子！」 相關新聞 親綠智庫民調 被批基礎點不同 文字 蔡英文和李登輝一同出席「人民直選總統暨臺灣民主發展二十周年」研討會 圖片 陸媒吐槽：蔡政府無新朝盛象 圖片 李蔡同陣線 有信心解決問題 文字 府方要求國防部 軍事採購超過10億得先向蔡英文報告 圖片 發表意見(0)