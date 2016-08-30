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里約帕運9月登場 蔡總統授旗為代表團加油打氣

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蔡英文總統主持2016里約帕拉林匹克運動會代表團授旗
蔡英文總統（左）授旗給中華台北里約帕拉林匹克代表隊總團長陳李綢（右）手中。（陳怡誠攝）
蔡英文總統主持2016里約帕拉林匹克運動會代表團授旗
蔡英文總統（左）頒發加菜金給中華台北里約帕拉林匹克代表隊田徑國手劉雅婷（右）。（陳怡誠攝）
蔡英文總統主持2016里約帕拉林匹克運動會代表團授旗
蔡英文總統（中）輕拍中華台北里約帕拉林匹克代表隊健力國手林亞璇（左）加油打氣。（陳怡誠攝）
蔡英文總統主持2016里約帕拉林匹克運動會代表團授旗
蔡英文總統（第二排左三）與中華台北里約帕拉林匹克代表隊團合影預祝凱旋歸國。（陳怡誠攝）

蔡英文總統授旗給中華台北里約帕拉林匹克代表隊總團長陳李綢，並頒發加菜金給中華台北里約帕拉林匹克代表隊田徑國手劉雅婷。

(中時)

關鍵字：里約帕拉林匹克蔡英文代表團
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