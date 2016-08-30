健康城市聯盟年會 黃健庭分享台東經驗

在韓國舉行的2016西太平洋健康城市聯盟全球國際研討會，台東縣長黃健庭受邀致詞分享台東推動戒酒和宜居社區經驗。

在韓國原州舉行、維持4天的聯盟會 (NGO)，以結合公私資源改善健康環境為己任，今年吸引來自各地28個城市分享經驗，共同為促進世界公民健康努力。

台東縣政府表示，台東縣今年第一次參加，縣長黃健庭受大會邀請，今天分享台東如何提振經濟，改善人民健康的實際經驗，獲得廣大的回響。

黃健庭提到過去台東貧病相依的核心問題其實是經濟，在用對的策略發展台東自然優勢觀光奏效後，台東人追求健康的本錢增加了，平均餘命提高了1.14歲；而台東用聰明的方法對抗風砂，使台東成為沒有PM2.5的城市，空氣品質年年第一名，更是許多城市羨慕之處。

此外，在創新政策上，台東的智慧健康應用和多元藝文推動都是追求身心靈富足城市的作為。至於台東如何克服嚴重的菸酒檳榔文化，衛生局科長林秋菊也特別代表黃健庭專案報告，分享台東推動戒酒和宜居社區的經驗。

黃健庭表示，台東曾經是一個健康和經濟指標都墊底的城市，今天能站在這裡和世界衛生組識專家及改變城市的領導者分享台東經營健康城市的經驗，同時向大家學習，是一件非常開心的事。台東有上帝賞賜的好山好水好空氣，一定要努力做健康城巿的模範生。1050830

(中央社)