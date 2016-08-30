砍重陽敬老金 柯文哲推石頭湯社區照顧

台北市長柯文哲去年砍掉重陽敬老金，在今年重陽節前，則宣布9月將啟動「石頭湯」老人社區整合照顧計畫，並推出重陽節當日長者參觀文教設施、搭捷運免費等優惠措施。

柯文哲上午出席「銀髮活躍 服務升級」記者會，宣布9月起將選擇4個點試辦「石頭湯」老人社區整合照顧計畫。

柯文哲表示，「石頭湯」是個故事，有名流浪漢拿一個鍋子放石頭煮湯，請大家各貢獻一點食物下去煮，最後煮出一鍋石頭湯，大家一起吃。

柯文哲說，台北市65歲以上人口可能會超過20%，屆時每5人就有1名長者，他主張台北市的老人照顧應在地化跟社區化，建立社區據點，提供老人活動，而家庭醫師、藥師、居家護理跟很多服務，也將透過據點為基地，派人前往長者家中提供居家照護。

柯文哲表示，他還是反對一次性消費，過去重陽敬老金一年要發新台幣7億元，5年就有35億元，可以用這筆錢把老人據點建構起來。

社會局說明，「石頭湯」社區整合照顧服務計畫，將失能長者所需跨專業服務送到家，包含在宅醫療、居家護理、居家服務、居家復健、藥師、營養餐飲、輔具及無障礙環境評估暨志願服務等，將於9月上旬開始設置4處整合服務站。

4處據點分別為內湖區東湖社區及康寧里、松山區壽園國宅及民福里、中正區新隆社區及新營里、市立聯合醫院在大同區蘭州國宅、斯文里及揚雅里，另有上午7時到晚間11時提供家屬電話諮詢服務。

另外，社會局說，9月到10月將舉辦「重陽PK大賽」，由長者比拚運動、舞蹈等才藝；「銀髮樂活行」提供設籍台北市65歲以上失能或失智長者與1名陪伴者出遊，全程由多部無障礙巴士接駁，專人協助上下車。

10月9日重陽節當日也有長者專屬優惠措施，全國年滿65歲的長者及台北市55歲以上原住民可享運動中心、動物園和天文館等文教場館免費，及免費搭乘捷運和貓纜等，預估將嘉惠10萬人次。1050830

(中央社)