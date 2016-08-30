台灣將參展2016年薩爾瓦多國際雙年展

中華民國駐薩爾瓦多大使李新穎及薩爾瓦多國際會展中心（CIFCO）主席劉瑪妲（MartaCecibel Lau）當地時間29日在中心簽署「2016薩爾瓦多國際雙年展」參展合約，台灣為首個確認參展國家。

劉瑪妲首先致詞表示，國際雙年展是促進國家經濟發展重要平台，透過國際展來強化創新及科技合作交流，並增進雙邊經濟關係，特別是薩台兩國邦誼友好，且在積極推動商業及文化各項合作，不遺餘力。

劉瑪妲特別指出中華民國對外貿易發展協會與會展中心曾於2014年簽署瞭解備忘錄增進雙邊貿易交流，本次台灣參展即進一步實質關係合作。

嗣由駐薩大使李新穎致詞表示，樂見台灣是首個確認出席「2016年薩爾瓦多國際雙年展」的參展國家，此國際展是增進台薩雙邊貿易之最佳平台及機會，特別是本年上半年台灣躍升成為薩國前9大出口貿易國家，其中台自薩國進口蔗糖產品成長114.528%之多，實為積極協助薩國拓銷亞太市場之成效。

本次台灣參展廠商多達40餘家，涵蓋電信、燈具、紡織、醫療等各項產品，即劉瑪妲所提及與外貿協會所簽署之瞭解備忘錄，實質且具體地展現雙邊經貿合作。最後，預祝本年薩爾瓦多國際雙年展活動圓滿成功。1050830

(中央社)