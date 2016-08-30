里約帕拉林》5朝元老健力林資惠領軍出征拚金牌

帕拉林運動會9月7日里約登場，我國選手林資惠(右)有機會奪牌。(教育部體育署提供)

2016年里約帕拉林運動會即將在9月7日開幕，中華代表團30日上午在總統蔡英文的親自授旗與勉勵下士氣大振，13位選手皆比照夏季奧運選手福利在晚間搭乘阿聯酋航空商務艙展開遠征，女子健力林資惠、男子桌球林晏弘與女子桌球魏美惠都是5朝元老，期盼能替中華隊帶回金牌。

我國此次參加里約帕拉林運動會13位選手分別是田徑楊川輝、劉雅婷、健力林亞璇、林資惠、桌球盧碧春、魏美惠、林晏弘、程銘志、柔道李凱琳、張譽、射箭曾榮煇、李畇嫻、網球呂嘉儀。

2000年開始至今從未間斷的林資惠，2004與2008年兩度奪金，上屆獲得銅牌，此次第5次參賽的她，臉上充滿信心，有信心在女子75公斤級再次為台灣爭取到好成績。

同樣是5朝元老的林晏弘，曾在2000年雪梨拿下男子TT5級團體賽銀牌，林晏弘表示，征戰了那麼多年還是第一次前往里約，想到要坐將近30個小時飛機就很頭痛，好在政府幫助選手升等坐商務艙，加上有7天調整時差，所以能將狀況調整回來。

2004年獲得女子TT5級團體銀牌的魏美惠則認為，過去以選手2年參加最好的6次國際賽名次當作世界排名依據，導致不少排名在前的選手不願意參加過多比賽，於是國際殘障桌球總會修改規則，現在總積分計算，因此愈來愈難取得帕運參賽資格。

談到坐商務艙，魏美惠說，「2004年總統夫人吳淑珍幫代表團包機，所有人都受到高規格禮遇，這是我當選手以來最享受的一次，如今能搭乘商務艙前往里約，得感謝政府的照顧，也將盡全力拚取佳績。

(中時電子報)