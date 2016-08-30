葉以勤：我所知的國民黨黨產歷史(6-1) 無國民黨產 就沒台灣經濟奇蹟

陳果夫先生是國民黨黨產創始者。(圖/維基百科)

作者簡介：

葉以勤先生是陳立夫先生的姨甥，稱陳立夫為姨爸，對陳立夫的哥哥陳果夫先生，則隨表兄姐們叫大伯伯，陳果夫先生是國民黨黨產創始者。葉以勤的先翁葉學皙先生歷任美援運用委員會、行政院國際經濟合作發展委員會、行政院經濟建設委員會、財政部國庫署長、開發基金執行秘書等要職。實際參與、規畫、推動九年國教與十大建設等台灣重要經建與人才培育計畫。

因家世背景關係，葉以勤先生長期聽聞長輩講述國民黨產的來源、演變與運用，有許多第一手資料，是相當珍貴的歷史紀錄。如今目睹國民黨產被扭曲、追討，感慨之餘，振筆寫成萬言以上長文，其間可見中華民國成立以來的種種建國艱辛以及國民黨產在關鍵時刻對中華民國的挹注與貢獻，均為首次批露。由於文長，中時電子報分5篇及最後全文1篇，共6篇，自今日起連續6天刊出。

「國民黨黨產」已經成為綠營利用「轉型正義」一詞，打擊國民黨，栽贓抹黑，污衊醜化國民黨，進而徹底消滅國民黨的策略手段。「有罪推定論」混肴視聽，造成當今世人的誤解。利用這些誤解，綠營更利用人數優勢的立法院，強行通過「不當黨產處理條例」。可嘆的是，國民黨竟無人能對黨產歷史有正確的說明，而有對應。令人不勝欷噓感嘆。

古有「曾參殺人」的寓言。戰國策裡有「三人成虎」的故事。這個積非成是的現象自古以來為政爭者利用。民進黨運用這套戰術。利用優勢傳播媒體，借二二八事件之名，全面抹黑蔣介石，栽贓國民黨。不論事實證明蔣介石的無辜。只作「有罪推定」。反正，逝去的人也無法起來為自己辨解。絕口不提國民黨為臺灣，為這片土地和同胞所付出的犧牲和努力。真相如何，有所冤屈，也都在排山倒海般的漫罵聲中被淹沒了。

以史為鑑，我們看待歷史，可以從裡面學得許多寶貴的經驗。但更重要的，要先瞭解當時的情況。若以現今的思維，批判過去的措施，時空背景不同。既不公平，也非正義。

本人因為家世背景，對於國民黨黨產歷史，略知一二。雖然仍是粗淺，但都是家中長輩親身經歷的事實，絕非道聽塗說。願奮力以口述歷史的方式提出，供世人參考研討，以正視聽。也為不負先賢先烈們為中華民國所付出的努力與犧牲，略盡棉薄闡明之力。同時，也希望能讓國家未來主人翁的年輕人，對歷史有正確的認知與借鏡。

首先，我要說「若沒有國民黨黨產，絕不會有中華民國的建立。若沒有國民黨黨產，很可能也不會有臺灣經濟發展的成功奇蹟，也很可能不會有今天臺灣的繁榮昌盛局面」。飲水思源，要從頭來說。中華民國的建立，是先有政黨。由政黨領導革命，推翻了帝制滿清而建立起來的。不禁想起，阿扁女兒陳幸妤發飆嘶吼的話「臺獨難道不要錢嗎？........」。雖然是氣極脫口而出的話，但確是一語道出事實。的確，革命，建國，沒有錢是絕對不行的。何況，推翻的是幾千年，無比龐大，基礎深厚的帝制政權。而我們國家的建立，是在極度窮困，內戰外侮，戰爭一直不斷的環境之下，何其困難艱辛。

建立中華民國是先有主義，有思想理念，依主義成立政黨，以黨建國。民國成立後是以黨輔政。因此，以國民黨的財力支持了中華民國建國，支援國政運作是不爭的歷史事實。在建國過程中，黨國息息相關，難以分別。所謂國庫通黨庫，實際上，應該是黨庫通向國庫，以黨庫襄助國庫，才是真正的實情。

民國創立，很遺憾的是未能統一全國。軍閥割據了大部分國土。清政府與列強簽訂的不平等條約仍然未能廢止，以致各港口商埠租借地仍被列強佔有，而且關稅亦仍是歸列強收取，以賠償清政府的戰敗賠款，國家的財政慘況真的是可想而知了。臺灣亦仍被日本人佔據，袁世凱又一度稱帝。果夫先生和立夫先生的叔叔陳英士先生為了籌募資金作為二次革命討袁之用，欲將有人捐助的土地黨產賣出，結果袁世凱派出殺手，假裝買主，於民國5年5月18日將英士先生暗殺於家門口。英士先生殉國犧牲了，時年方38歲。

後來，由於果夫先生年青時曾在錢莊學習過，有經商經驗。所以蔣介石，張靜江先生和果夫先生奉孫中山先生之命，於民國9年2月1日在上海租借區成立了茂新公司。從事股票交易及棉花等期貨生意，由果夫先生主持。一方面為黨籌募資金。一方面作為聯絡據點，以交易所作為掩護，防軍閥追殺。這是最早的國民黨黨營事業。

民國11年2月，茂新證券交易所結束營業。蔣介石南下廣州，後不又回溪口。果夫先生仍留上海。6月16日廣州陳炯明叛變，國父孫中山先生逃到永豐軍艦，幸有蔣公奉電召，趕往領軍護持。戰鬥到8月9日，終於平息叛亂。孫中山先生經過這次歷險蒙難，決定必須建立自己的武力，方能完成統一建國。民國13年6月16日於廣東黃埔成立軍校。最初命名為「中國國民黨陸軍軍官學校」，蔣介石被任命為校長。

創校初期，設備與教師都缺的情況之下，只得依靠蘇聯幫助。當然，天下沒有白吃的午餐。蘇聯方面的條件是，教學所用的武器裝備，彈藥由他們提供。教官，顧問由他們選派，且必須要有共產黨員參與。史大林的算盤是，為未來赤化中國，建立紅軍作基礎。孫中山先生迫於情勢，只得虛與委蛇，暫且聯俄容共。果夫先生則在上海募集款項，備辦補給，所有軍品，用品都在上海準備，再設法秘密運往廣州。

最重要的工作，是學生的招收。要在全國各地招收優秀青年人才，一同來參與這偉大志業是非常不容易的，尤其在軍閥控制地區也是非常危險的事。從考試，面試到錄取後送往廣州，都要在掩護下，避人耳目，秘密進行，非常艱辛。果夫先生在黃埔前三期，招募了5000多人，成為後來北伐、抗戰的國家中堅。最早期的陸軍軍官學校也是國民黨黨營機構之一。軍校校歌，「怒潮澎湃，黨旗飛舞，這是革命的黃埔…….」。（待續）

(中時)