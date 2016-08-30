柯文哲：7億元重陽敬老金轉作永續建設 2016年08月30日 12:54 中時 王英豪 小字型 中字型 大字型 點閱578 我要評比 2/10 分享至Facebook 分享至Google+ 分享至Twitter 分享至Weibo 分享至line 台北市長柯文哲重申要將重陽敬老禮金7億元轉作永續建設與規劃。（王英豪攝) 台北市長柯文哲上任後，取消近7億元的重陽敬老禮金，30日召開重陽節系列活動記者會，重申要將重陽敬老禮金7億元轉作永續建設與規劃，把老人據點從初階到高階都建構起來。(中時) 關鍵字：重陽、禮金、建設、規劃、柯文哲 點閱578 我要評比 2/10 分享至Facebook 分享至Google+ 分享至Twitter 分享至Weibo 分享至line 下一則：茱麗義大利廚房 林口在地人最愛 上一則：雲林縣府檢测六輕附近氯乙烯偏高 相關新聞 兩岸新青年－雙城論壇 柯文哲啟示了誰？ 文字 SF世界盃27日開打 全天灑櫻花抓寶 文字 林內閣滿意度跌破4成 柯：首年民調不用太在意 圖片 SF世界盃電競大賽開打 柯文哲站台力挺 文字 是否撤玖壹壹代言 世大運執委會再討論 文字 發表意見(0)