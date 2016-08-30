柯文哲：7億元重陽敬老金轉作永續建設

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台北市長柯文哲重申要將重陽敬老禮金7億元轉作永續建設與規劃。（王英豪攝)

台北市長柯文哲上任後，取消近7億元的重陽敬老禮金，30日召開重陽節系列活動記者會，重申要將重陽敬老禮金7億元轉作永續建設與規劃，把老人據點從初階到高階都建構起來。

(中時)