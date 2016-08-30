創辦創世經費苦 廢棄衣櫃當病床

創世基金會長年投入植物人服務，但創辦之初，因經費困頓，買不起一張病床，在廢棄衣櫃上鋪上棉被、枕頭，變成克難病床，幫助一名因車禍重傷的年輕女性。

30幾年前，創世基金會創辦人曹慶徒步環台，為爭取大眾對安養植物人的支持，花4年的時間得到700個溫暖回應，在民國75年成立「台北市私立創世清寒植物人安養院」，也就是現在的創世台北院。

不過，付完押金、房租及基本設備後，所剩資金寥寥無幾，甚至買不起一張病床。曹慶看到鄰居不要的舊衣櫃廢置在路邊，便搬回院內鋪上乾淨的棉被和枕頭，成了簡易的克難病床。

當時台北院的第一個住民是一名年輕的女性，因騎摩托車車禍重傷變成植物人。她家境不好，且父親有肝硬化、母親有子宮頸癌，無力照顧植物人，由創世基金會接手，她就在這張衣櫃床上躺了3、4個月。

創世基金會上午舉行記者會，展示別具意義的「第一張病床」，說明創世開創艱辛，但感謝社會大眾持續支持，讓創世得以開枝散葉，至今已有17個分院，服務更多植物人。

創世台北院院長李月雲表示，創世歷年安養1900多名植物人，免費提供4000多名植物人到宅服務，30年來減輕數千個清寒植物人家庭的負擔，希望大眾持續支持創世。1050830

(中央社)