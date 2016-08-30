學者：古有孟母三遷 籲許厝學童先遷校

雲林縣橋頭國小許厝分校遷校爭議未解，民主進步黨籍立法委員陳曼麗今天表示，支持預警性原則先將學童遷校；學者表示，古有孟母三遷，遇到不好的地方，以孩子的健康應要先遷。

針對許厝分校爭議，陳曼麗上午與台灣環境保護聯盟、台灣水資源保護聯盟等民間團體，在立法院舉行記者會。陳曼麗呼籲，孩子的健康不能等，從預警原則角度應先將學童遷校，但遷校地點應立即與家長協商；政府應釐清當地居民，甚至彰化、雲林受影響程度；六輕則要提出排放絕對對學生無害的科學證據。

出席記者會的台大風險社會與政策研究中心主任周桂田表示，他非常支持應該以孩子健康為主，以預防性原則先將孩子遷離，他能體會鄉親的感受，因為小孩子遷來遷去是不好的，「但古代有孟母三遷的觀念，遇到不好的地方，以孩子的健康權應該要先遷」。

周桂田也說，雖然有些家長認為回到家裡，還是會接觸到污染源，但許厝分校建在工業區的綠帶內，距離廠區只有900公尺，污染屬於高濃度，與距離2公里的環境還是不同，「不能把孩子繼續暴露在高風險地區」。

環境保護署空氣品質及噪音管制處技術師戴忠良表示，未來會加強對重金屬、氯乙烯(VCM)的偵測，並參考美國法規，研訂國內適用的VCM排放標準；衛生福利部國民健康署社區健康組科長曾伯昌則說，會將研究結果提供給家長，建議要預防性遷校，後續會針對學童作長期健康追蹤。

教育部國中小及學前教育組組長許麗娟表示，無論未來學童要安置到哪個國小，教育部會全力給予經費支持，以學生健康、受教權當為優先考量；現在有健康上的風險，預防性安置不代表是遷校，呼籲家長以學生健康為第一要務。1050830

(中央社)