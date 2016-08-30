彰化北斗婦人落水 善心男搶救雙送醫 2016年08月30日 12:38 中時 鐘武達 小字型 中字型 大字型 點閱129 我要評比 2/10 分享至Facebook 分享至Google+ 分享至Twitter 分享至Weibo 分享至line 彰化北斗發生婦人落水事件，善心男子與消防人員搶救。(鐘武達翻攝) 今天上午11點32分，彰化縣北斗鎮河濱街河濱公園天權橋附近傳出有1名婦人民落水，消防局獲報派遣消防車2部、救護車2部、橡皮艇2艘前往救溺時，現場已有一名善心男子使用救生圈架下水救溺，並於11時48分救起溺者送卓醫院急救，而救人的善心男子也因體力不支送卓醫院檢查。消防局表示，獲救的婦人仍有呼吸但無意識，身份不明待查，至於善心男子則無大礙。(中時) 關鍵字：彰化、北斗、落水、消防局、醫院 點閱129 我要評比 2/10 分享至Facebook 分享至Google+ 分享至Twitter 分享至Weibo 分享至line 下一則：婦人臥軌自殺 3000旅客受影響 上一則：婦人遭鐵捲門壓頸亡 檢警推定為自殺 相關新聞 花蓮暗夜惡火 1死1命危 文字 119APP發揮功能 八德火警8人獲救 文字 男子登山不慎摔落 消防局救援中 文字 南投虎頭蜂出沒 4人被螫傷 文字 新北消防辦寶寶爬行 教家長幼兒急救 文字 發表意見(0)