彰化北斗婦人落水，善心男搶救雙送醫

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彰化北斗發生婦人落水事件，善心男子與消防人員搶救。(鐘武達翻攝)

今天上午11點32分，彰化縣北斗鎮河濱街河濱公園天權橋附近傳出有1名婦人民落水，消防局獲報派遣消防車2部、救護車2部、橡皮艇2艘前往救溺時，現場已有一名善心男子使用救生圈架下水救溺，並於11時48分救起溺者送卓醫院急救，而救人的善心男子也因體力不支送卓醫院檢查。

消防局表示，獲救的婦人仍有呼吸但無意識，身份不明待查，至於善心男子則無大礙。

(中時)