義震災區重建 首要防黑手黨伸黑手

義大利24日強震奪走200多條人命，當局一邊調查為何有這麼多建築物不堪一擊，同時也忙於重建工作。負責掃蕩黑手黨的檢察官今天堅定地說，絕不能讓黑手黨黑手伸入重建工作。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，24日的強震夷平許多古城，但本應不受影響的新建物也毀於一旦，讓人懷疑建物的施工品質。

負責掃蕩黑手黨的檢察官羅伯蒂（Franco Roberti）告訴義大利日報「共和報」（La Repubblica）：「確實有風險存在，藏不住的，地震後的重建，向來都是犯罪集團和商業利益團體垂涎的目標。」

義大利長年和黑手黨與貪腐奮戰，財政部有專屬警察部隊，還會派出官員監督追討行動，確保資源都能流到對的人和對的地方。

執法機關最近重新展開掃蕩黑手黨行動，現有逾140人因協助南部的黑手黨滲透到富庶的北部而受審，其中許多人被控協助黑手黨利用2012年地震的重建計畫非法獲利。

英國艾塞克斯大學（University of Essex）組織犯罪專家塞吉（Anna Sergi）表示，他不太認為能把黑手黨完全趕出重建工作，「建築業是黑手黨一大收入來源，原因之一是建築和地盤息息相關，黑手黨不只會為了錢尋求建築合約，也會去劃地盤。」

「像這樣的重建工作非常有可能貪汙，因為在義大利，油水多的地方，就有黑手黨。」

要趕走黑手黨還有1個挑戰：很難找到他們。

塞吉說：「黑手黨在傳統地盤利用槍枝和暴力恐嚇，但在其他地方，黑手黨現在比較像是生意人，利用貪汙和恐嚇搶合約。」

「他們付給工人的薪水低很多，施工品質當然差，這樣推高了維修費用，而在多數狀況中，這會讓他們賺進更多錢。」（譯者：中央社鄭詩韻）1050830

(中央社)