健保卡遭停卡是詐騙 7旬翁遭騙500萬

詐騙又有新招，一名7旬翁日前間接到電話，指他健保卡被盜用將停卡，隨後又有自稱警方者來電，指他涉及刑事犯罪，必須匯款至法院監管銀行帳戶，老翁一共被騙走500多萬元。

衛福部健保署統計，今年5月至8月中，署內0800-030-598免付費諮詢專線，接獲民眾反映疑似詐騙電話的通數高達1萬4000多通，以中部地區達4232件、占近3成最多，其次為南區2675件、高屏區2675件，相較過去高出許多，推測與景氣不好有關。

健保署科長董玉芸今天受訪時說，詐騙集團術語最常見為告知民眾「健保卡被盜用、使用異常、有違規紀錄等，即將被停卡，如有疑問，將為您轉接專人服務或警察人員」，接著就會有人來電，謊稱民眾涉及刑事案件，必須由法院監管帳戶或將現金交由警方保管，要求民眾匯款至不同戶頭，或提領現金交給所謂的「監管單位」。

董玉芸表示，自今年6月7日起，健保卡停卡政策已取消，民眾不會因欠費就被停卡，健保署更不會主動以電話語音、簡訊、LINE等方式，通知民眾積欠保費或健保卡被冒用的情形，進而要求匯款、回電或點選連結，民眾如接到類似詐騙的電話，一定要提高警覺，勿隨詐騙電話指示做任何動作。

健保署呼籲，民眾如接到疑似詐騙的電話，可撥打健保署免付費專線0800-030-598查證，或撥打165防詐騙電話報案。1050830

(中央社)