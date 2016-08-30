活蝦店遭開槍 警依錄影畫面逮5嫌

戴姓男子為處理友人債務問題，夥同李嫌、林嫌等共5人，在活蝦料理店開槍恐嚇。李嫌逃逸約400公里，警方以監視器錄影畫面逐一比對，先查獲李嫌，29日逐一拘提另4嫌到案。（民眾提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 105年8月30日

戴姓男子為處理友人債務問題，夥同李嫌、林嫌等共5人，在活蝦料理店開槍恐嚇。李嫌逃逸約400公里，警方以監視器錄影畫面逐一比對，先查獲李嫌，29日逐一拘提另4嫌到案。（民眾提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 105年8月30日

戴姓男子為處理友人債務問題，夥同李嫌、林嫌等共5人，在活蝦料理店開槍恐嚇。李嫌逃逸約400公里，警方以監視器錄影畫面逐一比對，先查獲李嫌，昨天逐一拘提另4嫌到案。

板橋警分局今天表示，板橋大觀路三段一家活蝦料理店，6日遭開槍，玻璃碎裂。當時雖來客不多，但未打烊，所幸無人傷亡。

警方專案小組追查，經調閱路口監視器錄影畫面過濾發現，案發前，更早時，嫌疑人在板橋區重慶路一間民宅，共謀至活蝦料理店開槍恐嚇。

林嫌當晚約9時，駕駛白色轎車，搭載手部受傷的李嫌，將車輛停在活蝦料理店對面。

李嫌下車，開了一槍，隨即駕車往土城方向逃逸。但李嫌似心有未甘，再由李嫌獨自一人駕車，再次前往料理店，於晚間10時許，將車輛停在活蝦料理店前的雙黃線上，向門面玻璃開了6槍後，隨後駕車經浮洲橋，往桃園方向，沿省道，一路逃逸至李嫌新竹老家。

數天後，李嫌又經王嫌接應，在基隆市、新北市萬里區一帶躲藏。

李嫌逃逸路線，長達400公里，經板橋警方鍥而不捨，調閱上千支監視器錄影畫面，並利用警政掌上電腦系統，通報全國警察機關協尋李嫌。

新莊警分局於27日下午，在新莊區某汽車旅館，查獲剛自基隆抵達的李嫌，李嫌於當晚因有逃亡之虞，遭法院裁定羈押。

李嫌到案後，板橋警方於29日，發動同步拘提，分別在新北市板橋區國慶路、重慶路、中和區莊敬路等處，逮獲在逃其他4名嫌疑人。

警方另持搜索票，至戴嫌住處搜索，現場查獲開山刀、毒品大麻、愷他命等證物。全案詢問後，今天依槍砲彈藥刀械管制條例、殺人未遂、藏匿人犯、毒品罪嫌移送。1050830

(中央社)