美專家：南韓需2套THAAD遏制北韓威脅

美國專家路易斯強調,北韓潛射飛彈可從地面上的發射車上發射,這將使北韓更靈活運用飛彈力量,並對南韓造成更大威脅,因此南韓有必要部署2套戰區高空防衛系統予以應對。

南韓聯合新聞通訊社今天報導,美國詹姆斯馬丁防擴散研究中心(CNS:The James Martin Center for Nonproliferation Studies)負責東亞事務的局長路易斯(Jeffrey Lewis, director of the East Asia Nonproliferation Program)於華盛頓時間29日在個人部落格中,作出了前述披露。

路易斯表示,KN-11雖為潛射飛彈,但無法阻止北韓改造成陸射飛彈。KN-11使用固體燃料,發射準備時間遠短於使用液體燃料的飛彈,足以進一步惡化朝鮮半島緊張形勢。

報導引述路易斯指出,北韓可能同時發射多枚彈道飛彈攻擊南韓,KN-11不管在水下還是在地面,只要調整發射角度,以近乎垂直俯衝飛向目標,即便使用戰區高空防衛系統(THAAD)也難以保證能夠攔截。因此,他主張,為了反制北韓從海上發射潛射飛彈攻擊南韓,南韓有必要部署2套THAAD 系統,而這至少能消除KN-11帶來的部分威脅。1050830

(中央社)