YouBike APP新增推播 掌握扣款借還車

我要評比

台北市交通局今天說，YouBike APP新增推播功能，讓民眾可充分掌握還車、扣款、營運等資訊，只要下載或更新APP，就可得知包含借還車、騎乘費用扣款、活動等訊息推播。

交通局表示，經統計數據顯示，台北市民眾打YouBike客服電話所詢問事項，以「使用紀錄、借還車或扣款是否成功」等為大宗，為便利民眾查詢，特別在新版YouBike APP中新增「推播通知」的功能。

只要民眾下載或更新完成YouBike APP，以手機號碼登入會員帳號後，點選「推播紀錄」選項，並勾選上方「啟用推播」功能後，租還車3分鐘內，就可收到系統傳來的消息。

交通局舉例，系統訊息為「還車扣款成功！您於2016-08-08 08:00:01在捷運市政府站001-1車柱，使用悠遊卡0123456789, 歸還車號A11111, 並已扣款5元。」。

交通局說，新增推播的內容包括借還車訊息、騎乘費用扣款訊息、營運訊息和緊急通報訊息、活動訊息。

若民眾不慎遺失卡片，也可從該APP的「卡片管理」刪除註冊卡片，避免卡片遭他人盜用。

交通局提醒，民眾還車後，持交易卡片放置停車柱面板感應區感應扣款，且面板顯示由藍燈轉綠燈後，即完成還車。1050830

(中央社)