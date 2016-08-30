夥同和旺老董炒股 高市警副分局長遭起訴

台北地檢署偵辦和旺公司遭掏空、炒股案，去年起訴和旺前董事長劉永祥等多人，另查出時任高雄市警察局楠梓分局副分局長黃武璋也是金主之一，配合炒股、放空，台北地檢署今依違反《證券交易法》起訴黃武璋，另緩起訴2名營業員與炒手共3人。

已下櫃的和旺聯合實業前董事長劉永祥，涉嫌以土地交易、盜用支票等手法掏空資產逾40億，挪用5億資金清償澳門賭場賭債、地下錢莊債務，還夥同炒手廖昌禧多人炒作自家股票，去年9月北檢依違反證交法、背信等罪起訴劉、廖等10人，並以劉惡行重大，具體求處重刑。

白手起家的劉永祥前年6月操作與美商Cordish合作度假村觀光事業題材成功，使得和旺股價狂飆。但和旺去年4月接連爆發違約交割、跳票1億4000萬元，劉閃辭董事長後人間蒸發，隨後被調查局北機站拘提到案。

劉永祥自2013年5月至2015年4月間，透過知名股市作手梁嘉豪、金主陳聰明與前投顧公司證券分析師操盤，連續7階段以其名下公司及數十名人頭帳戶，炒作自家股票，致和旺股價由每股18餘元飆升至70餘元，再逢高趁機出脫持股坑殺散戶，獲利上億元。

和旺去年4月21日及22日爆發違約交割，4月30日再發生退票事件，股價連續17個交易日無量跌停。

檢調偵辦期間意外發現，時任高雄市警察局楠梓分局副分局長黃武璋，經由未到案遭通緝的炒手「Peter」陳建霖牽線，結合股市炒手等人及江姓、白姓證券營業員，配和劉永祥炒股，並放空和旺股票獲利。

(中時)