老人著小學制服 中秋動感獻才藝

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華山基金會嘉義天使站將於中秋節前夕舉辦「愛老人．中秋亮起來」活動，號召獨居、弱勢老人獻才藝，並由嘉義市廚師職業工會辦桌宴客。

華山基金會彰雲嘉區長楊愛凝表示，為了讓獨居、弱勢老人能夠過一個快樂的中秋節，嘉義天使站將於9月7日舉辦第5屆「愛老人．中秋亮起來」才藝大賽及慈善餐會。

為了替活動暖身，東石愛心天使站的6名老人，今天穿著可愛的小學生制服，在舞台上載歌載舞，為活動暖身，同時也試吃嘉義市廚師職業工會準備的「辦桌」料理。

楊愛凝指出，舞者中有一名68歲的老人，獨居在東石鄉，平日不喜歡與外界接觸，個性十分封閉，但在華山基金會介入服務後，透過關懷訪視與活動，終於逐漸走出憂鬱。

這名個性日益開朗的獨居老人，今年第3度報名參加中秋才藝大賽，今天率領其他老人到嘉義市明月圓婚宴會館大跳動感舞曲，為才藝大賽及慈善餐會暖身。

嘉義市廚師職業工會理事長許坤生，今天也率領廚師們為老人辦桌，讓老人們提前試菜；9月7日將提供明月圓婚宴會館做為活動場地，席開30桌宴請獨居及弱勢老人。

許坤生表示，廚師工會除了號召成員共同響應公益之外，也將向會員募集食材，為長輩們加菜，希望透過辦桌活動拋磚引玉，號召更多人加入關懷弱勢長輩的行列。1050830

(中央社)