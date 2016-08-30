吳澧培批外長不適任 李大維：從事皆全心付出

我要評比

前總統府資政吳澧培上午接受廣播媒體專訪時批評，外交部長李大維不適任；李大維稍晚回應，從事任何職務，皆是全心付出，做最大的努力。

吳澧培上午接受廣播節目「蔻蔻早餐」專訪，談到總統蔡英文的用人問題，透露他侄子國安會秘書長欣賞李大維，但李大維主張一中原則與九二共識，兩人因此為外長人事而絕交，他也不再跟蔡總統溝通。

李大維表示，從事任何職務，皆是全心付出，做最大的努力。

(旺報)