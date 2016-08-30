吳澧培批外長不適任 李大維：從事皆全心付出 2016年08月30日 12:48 旺報 陳建瑜 小字型 中字型 大字型 點閱2213 我要評比 6/10 分享至Facebook 分享至Google+ 分享至Twitter 分享至Weibo 分享至line 前總統府資政吳澧培上午接受廣播媒體專訪時批評，外交部長李大維不適任；李大維稍晚回應，從事任何職務，皆是全心付出，做最大的努力。吳澧培上午接受廣播節目「蔻蔻早餐」專訪，談到總統蔡英文的用人問題，透露他侄子國安會秘書長欣賞李大維，但李大維主張一中原則與九二共識，兩人因此為外長人事而絕交，他也不再跟蔡總統溝通。李大維表示，從事任何職務，皆是全心付出，做最大的努力。(旺報) 關鍵字：李大維、吳澧培 點閱2213 我要評比 6/10 分享至Facebook 分享至Google+ 分享至Twitter 分享至Weibo 分享至line 下一則：國道火燒車案沒下文 侯友宜轟：怎能理直氣壯呼喊陸客來台 上一則：台日海洋對話「恢復」中 慰安婦議題無交集 相關新聞 不滿李大維人事案 吳澧培和吳釗燮絕交 文字 吳澧培：總統用人錯誤 不會有改革 文字 李大維談職務 全心付出最大努力 文字 發表意見(0)