北市教育力退步 柯文哲：應看評鑑項目

台北市教育力調查從第1名跌到第4名，且校長對教育政策滿意度是全國最低。台北市長柯文哲今天表示，「叫兔子跟烏龜比游泳，沒淹死就不錯了」，應看評鑑是評哪些項目。

親子天下28日公布2016縣市教育力調查，過去調查都蟬聯冠軍的台北市，今年首度跌到第4名；在「政府投入與領導者滿意度」，台北市在全國縣市中倒數第3，校長對教育政策滿意度是歷次調查最低，也是全國最低，有計畫3年內申請退休校長比率達58％是全國最高。

柯文哲上午出席「銀髮活躍 服務升級」記者會後受訪表示，評鑑要看評哪些東西、怎麼做出來，沒看到數據前很難回答。

他說，「叫兔子跟烏龜比游泳，沒淹死就不錯了」，應看比賽項目是哪些，會請台北市政府教育局分析原始資料後再回答。

教育局副局長曾燦金說，今年調查主觀項目增加、客觀數據減少，「有點以偏概全」。評薦將國中教育會考從C級進步到A級或B級學生數列為項目，但台北市原本考C級學生數就很少，用「進步獎」評斷教育力有爭議。

曾燦金說，教師退休部分，今年雖有32人，但民國101年也曾有30人退休，退休人數歷年有起伏，仍在控制範圍內。1050830

(中央社)