地中海救6500人 險象環生幾乎天天上演

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義大利海岸防衛隊表示，約6500名移民今天在利比亞外海獲救。險象環生的畫面過去3年在地中海南部幾乎天天上演。

法新社報導，其中1場救難任務的驚人畫面顯示，約700名移民擠進1艘漁船，「衛報」（The Guardian）網站報導，船擠到某些人的腳不得不懸吊在船外。救援行動引發騷動，部分穿著救生衣的移民直接跳入海中，游向救難人員。

衛報網站報導，這些照片是在今天的援救任務中所拍，當中許多人來自厄利垂亞和索馬利亞。

根據參與救難任務的無國界醫生組織（MSF），獲救移民包括許多幼兒，其中還有出生才5天的嬰兒，已透過直升機送往義大利醫院。

義大利海岸防衛隊在推特（Twitter）上表示「指揮中心協調40趟搜救任務」，包含來自義大利、人權組織及歐洲國際邊界管理署（Frontex）的船艦，救起「約6500名移民」。發言人告訴法新社：「我們今天特別忙。」

昨天同個區域也有1100多名移民獲救。

根據聯合國難民署和義大利海岸防衛隊，今年抵達義大利的總人數現在是11萬2500人，略低於去年同期統計的11萬6000人。（譯者：中央社盧映孜）1050830

(中央社)