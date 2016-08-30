難民潮不斷 義大利海警在利比亞外海救起六千多人

歐洲難民潮不斷，除了來自中亞戰亂區，地中海南面非洲國家更是不斷湧現難民船。義大利海岸警衛隊表示，他們協調參與了在利比亞外海展開的營救6500名船民的行動。這是有關海上拯救行動是近來最大的一次。

據英國廣播公司(BBC)報導，義大利海岸警衛隊指出，指揮中心協調進行了約40次海上拯救行動，營救了6500位船民，地點位於利比亞城鎮塞布拉薩外海約20公里處。

報導指出，據公佈的錄像片段顯示，當營救船隻抵達時，一些被指來自厄利垂亞和索馬利亞的船民歡呼起來，有人跳入海並遊向他們，而船上還有懷抱嬰兒的船民。

報導稱，這些船民乘坐的船隻並不適於航行，出發時也人滿為患。去年，多達一百萬逃離敘利亞內戰的移民抵達歐洲避難，令部分歐盟國家窮於應付，從而引發了歐盟的移民危機，歐洲內部對如何安置這些移民也產生了分歧。

報導稱，今年3月，歐盟與土耳其達成協議，阻止移民從土耳其抵達希臘，而巴爾幹半島國家則對移民關閉邊界，從而減少了通過所謂的東地中海路線抵達歐盟的難民人數。然而，來自諸如厄利垂亞和索馬利亞等非洲國家的移民，以及來自奈及利亞和甘比亞等西非國家的移民仍繼續通過利比亞抵達義大利。

據國際移民組織的統計，迄今為止，已有106000名移民抵達義大利，而有2726人死在途中。國際移民組織說，仍有275000人在利比亞等待前往歐洲。今年共有284000名移民通過各種途徑進入歐洲，他們分別來自非洲、亞洲或中東。

(中時)