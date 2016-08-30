陸男手術後雙腎全沒了 十天後才知

中國大陸雲南省1名25歲的男子3月發生車禍，緊急送醫進行手術，切除右腎，但他在轉院後，也就是手術後10天才發現雙腎都沒了。他申請醫學事故技術鑒定，證明進行手術的醫院有疏失。

（孟力）海縣中醫醫院事後接受陸媒訪問表示，當時以為手術只是摘除一個腎，李小斌轉院至州醫院後，看到李小斌沒有小便，也很奇怪，就問（孟力）海縣中醫醫院是不是把兩個腎切除了？

（孟力）海縣中醫醫院接著說，「我們把CT（電腦斷層攝影）調出來，才發現他的腎和正常的腎不一樣，馬蹄腎。他的腎是被切除了，被我們切除了。」

大陸雲南都市時報29日報導，25歲的李小斌3月10日駕駛三輪摩托車，因剎車失靈，衝下路邊陡坡，緊急送醫急救。

他下午3時30分送至（孟力）海縣中醫院，下午5時40分被推進手術室，晚上10時30分才被推出。李男的太太說，5個小時期間，主治醫生出手術室3次，稱「患者病危」，但沒有哪次說要切除右腎。

3月11日，李小斌轉院至西雙版納州醫院。他感到很奇怪，醫生總問他有沒有小便，而他自己更納悶一直沒有小便。他全身都鼓了起來，最重的時候83公斤，而他平時才60公斤。

直到3月20日，醫生無意中說到「聯繫腎源」，追問之下，這一家人才知道：李小斌雙腎都沒了。

李小斌5月、7月連續向當地衛生局提出醫學事故技術鑒定申請，第二次才裁定（孟力）海縣中醫醫院必須承擔這次醫療事故主要責任。

院方表示，接受鑒定結果，願支付李小斌過去5個多月洗腎費用人民幣30萬元（約新台幣145萬元），承擔醫療事故的責任。

目前李小斌已前往北京、上海、長沙進行腎源配型和排隊，（孟力）海縣中醫醫院並負擔相關費用。1050830

(中央社)