茱麗義大利廚房 林口在地人最愛

(圖/茱麗義大利廚房提供)

(圖／茱麗義大利廚房提供）

位於林口三井Outlet北口旁，茱麗義大利廚房挑高的門面，正對著文化二路一段241巷，不難找到。問起林口在地人，不少人都知道這家結合歐式雜貨與義大利餐點的複合店，竟是少數在林口熱鬧起來以前就成立的在地餐館！

(圖／茱麗義大利廚房提供）

走進茱麗義大利廚房，首先印入眼簾的是各式進口食品的貨架，舉凡義大利麵、醬料、橄欖油、果醬、巧克力、餅乾、葡萄酒、飲料等，甚至有冷凍生鮮，彷彿一家小型的進口超市或是歐洲街頭的雜貨店；而菜單上介紹廚房選用的義大利基本食材也皆由國外進口，讓人猜想業主的身份，原來幕後推手正是國內專業的歐美食品進口商，從事進口貿易多年，因為經常受到顧客詢問食材的烹飪方法，索性開起餐廳，除了多角化經營也兼具試範性的功能。

使用坪數77坪，兩層樓約80席的座位，明亮舒適的用餐空間，總是在週末吸引不少家庭或聚餐客，但真正讓舊雨新知一再光顧的是味蕾的記憶！無論是義大利麵、燉飯、窯烤Pizza或是招牌料理西班牙海鮮烤飯，吃的出食材的原味與歐陸料理的道地風味。

創辦人Julie的精神是「自己不吃的，就不端給客人」，所以從橄欖油開始，使用的是特級初榨等級，帶出地中海料理的基本精神，百分百杜蘭小麥麵粉製成的義大利麵條，才有義大利麵應有的彈牙口感，就連Pizza也是使用義大利麵粉，在燒得通紅的磚窯前看得到師傅製作的過程，夏日裡來上一份燒出豹紋斑點，帶有麵粉焦甜的現烤薄皮瑪格利特Pizza，配上一杯冰鎮啤酒，甚是快活！看來林口這個新興地區，美食地圖上也是臥虎藏龍，下次到林口逛Outlet或是往返機場的路程，您不妨走訪品嚐這些美味料理，順道體驗逛逛歐式雜貨舖的樂趣！

(中時電子報)