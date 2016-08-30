恐攻！吉爾吉斯中國使館前爆炸1死3傷

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中國駐吉爾吉斯使館30日早晨遭自殺炸彈攻擊，現場一片狼藉。（圖/新浪微博）

圖為爆炸現場冒出濃煙的狀況。（圖/新浪微博）

中國駐吉爾吉斯使館30日早遇襲，據俄羅斯國際文傳電訊社消息，吉爾吉斯副總理拉紮科夫證實，中國使館大門是被自殺攻擊者衝撞。

當地時間30日早10點多，中國駐吉爾吉斯大使館區域發生爆炸。拉紮科夫稱，大使館大門被自殺攻擊者衝撞。該名攻擊者在汽車爆炸後身亡，另有3人受傷。

拉紮科夫說：「自殺式襲擊者駕駛一輛三菱得利卡。3名傷者都是吉爾吉斯斯坦公民。」

急救人員稱，傷者身體被彈片刮傷多處，已被送往醫院救治。

據央視引述吉爾吉斯衛生部的消息稱，當地時間30日早晨，一輛攜帶炸彈的汽車衝進中國駐吉爾吉斯斯坦大使館，並在館區內發生爆炸，造成至少一人死亡兩人受傷。目前傷者已被送往醫院接受治療。

據俄羅斯衛星網報導，有目擊者表示，當地時間30日早上，吉爾吉斯首都比許凱克（Bishkek）南部中國大使館附近發生爆炸。據他們稱，爆炸地點至少有一具遇難者遺體。而據吉爾吉斯斯坦國營卡巴爾（Kabar）通訊社報導，一輛汽車炸彈在比許凱克的中共使館前爆炸，汽車司機死亡，另有幾名工人被炸傷。

卡巴爾通訊社報導稱，事件發生在當地時間周二上午，一輛汽車衝向中共大使館大門時爆炸。該通訊社認為，這是一起疑似自殺式炸彈襲擊事件。

吉爾吉斯斯坦衛生部表示，駕駛炸彈汽車的司機死亡，另外兩名使館人員受傷，而傷勢並沒有危及生命。

另據「今日俄羅斯」（RT）網站報導，目擊者表示，這起爆炸威力強大，而緊急應變單位證實至少1死。

據醫護人員說，另有3人在爆炸中受傷，包括2名大使館人員，並沒有生命危險。

(中時電子報)