ScooTube開播 《驚酷航班》熱映中！

(Scoot)波音787座位充電插槽，商務艙客人免費使用。圖：酷航提供

酷航24小時WiFi連線很方便。圖：酷航提供

亞太最佳低成本航空酷航自有娛樂頻道「ScooTube」首度開播，不畏鬼月的禁忌，大膽推出首支自製短片《Flying Dead》 (暫譯: 驚酷航班)，片長1分30秒，由資深酷航空姐領銜主演，化身為性感火辣的酷航特警。

這名酷航特警使用酷航航班特色的機上Wi-Fi、ScootTV機上娛樂及座位充電插槽等高科技設備，化解一場無聊客人變身為喪屍、差點鬧出人命的驚險危機，字幕上聲稱該影片已經由不負責任電影協會核可、可供未成年觀眾收看，且獲得宇宙知名飛行石評審團給予五顆星的精采評價，甫播出即引起全球酷迷的熱烈討論！

「在40,000英尺的高空中，無聊可能會….要人命！」緊張刺激的配樂、逼真嚇人的妝容，將在飛行途中因為無聊到變身為喪屍、步步逼近其他旅客的緊張感模擬得淋漓盡致，由酷航空姐以素人詮釋的酷航特警表現也十分亮眼，全片劇情緊湊、搭配酷航航班內可七彩變換的LED燈光更有畫龍點睛之效。

此外，酷航還貼心準備了中、英與日三語字幕可選，媲美好萊塢超高規格的水準被也旅客直呼為「絕無冷場的航班！」，有網友至官網反映「嚇死人，還以為是拍陰屍路」，也有勇者網友表示「這樣…我就不想搭乘了！嚇都嚇死了！(最好是有這麼膽小啦)」

酷航表示，酷航官方空中娛樂頻道 ScooTube將一手掌握爆笑旅遊秘技、酷炫出國玩樂資訊，歡迎喜愛飛行的旅客即刻選擇酷航，使用自備筆記型電腦、平板或手機，加購機上Wi-Fi (一小時400元/三小時550元/二十四小時700元)、Scoot TV機上娛樂 (酷航商務艙免費觀賞/ 經濟艙飛行全程約330元起)，搭配特有的座位充電插槽設備 (酷航商務艙免費使用/ 經濟艙短程飛行全程約115元起)就能電力充沛、歡樂享受大螢幕般的視覺娛樂，精彩救援您的每一趟航程！

(工商)