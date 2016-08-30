原住民豐年祭 小林村民傳唱百年古調

高雄市9月3日要舉辦原住民豐年祭儀活動，有16個原住民族表演傳統舞蹈，特別邀請在爭取正名的小林村平埔大武（土龍）族一起同樂表演，他們要用傳統舞蹈展現其特色。

2016高雄市原住民族豐年祭儀9月3日在左營海軍運動場舉行，為方便民眾前往觀賞同樂，已協調從高捷世運站提供會場往返的接駁車輸運遊客，以免附近又造成交通壅塞。

高雄市原住民事務委員會主委谷縱．喀勒芳安指出，一直以來豐年祭都是16個族人的表演，今年最特別的是有要爭取正名的大武（土龍）族人也要展現他們的傳統舞蹈，凸顯族人不同於其它族群的特色，盼正名之路更順利。

谷縱說，大武（土龍）族是以居住在高雄小林村一帶為主，受到莫拉克風災的影響，他們多被安置在杉林區的「日光小林」聚落，族人歷經災變後，更積極發展部落文化產業。

小林村民所組成的大滿舞團就是小林人努力保存部落文化，積極傳唱瀕臨失傳的大武（土龍）族百年古調，包括祭典必唱的「kalawahe」，傳統節日「查某暝」中女生戲弄男生的「婀溜婀」、工作歌「老溪嬤 」，及男女對唱的「patahim」，都是部落傳唱歌謠傳承的展現。1050830

(中央社)