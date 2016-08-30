調解案成功率8成 林錫耀肯定公道伯貢獻

行政院副院長林錫耀今天表揚104年度調解績優人員，去年共受理14萬件調解案，成功率達8成，減輕司法資源的負擔，促進地方和諧，貢獻非常大。

內政部和法務部共同舉辦104年度辦理調解案件表揚大會，包括行政院長獎、法務部長獎和內政部長獎，共有293人獲獎，林錫耀、內政部長葉俊榮、法務部長邱太三出席頒獎。

林錫耀表示，他今天代表行政院長林全來頒獎，特別穿西裝，主要是表達對調解人員的敬意。他父親過去在宜蘭也擔任過調解委員會的委員和主席，印象中父親為了處理調解案件日夜奔走，有時為了調解成功，還要倒貼一點錢，卻樂此不疲；可惜父親現在沒做調解工作，如果繼續做下去搞不好會得獎；不過，林錫耀說，兒子頒獎給父親恐怕也會很尷尬，引發現場一片笑聲。

林錫耀說，這次共有293名調解達人獲獎，他看了得獎人的資料「只有驚嘆，不敢相信」，他舉例，雲林斗六的調解委員高新丁，高齡87歲還是拄著拐杖熱心擔任調解工作，值得敬佩；台南市佳里區的調解會主席劉俊賢從事調解工作42年「應該要領月退了」，相當了不起。

雲林斗六的調解委員洪綺文104年度調解成立案件達968件，成功率高達9成；彰化市的調解委員陳大錡去年調解1021件是全國最高，平均1天調解3到4件，好像門診醫生非常有效率，可說是「全國調解王」，應該到大學授課。

林錫耀肯定透過調解，讓許多案件不必訴訟，減輕司法資源的負擔，「公道伯」、「公道嬸」的貢獻非常大。

邱太三致詞時，則代表司法機關感謝各位調解人，紓解許多可能需要訴訟的案件，調解委員的社會經驗豐富，德高望重，才能達成調解結果，並促進地方和諧。

葉俊榮也舉所羅門王幫一對兄弟分產的故事為例，他說，調解的原則是要讓每個人都受到尊重，都有選擇的可能性，在這個基礎上，「調解的人才會受尊敬」，他非常感謝調解委員在地方上的耕耘奉獻，並用愛心、耐心及智慧去化解，為社會注入穩定的力量。1050830

(中央社)