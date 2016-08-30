出征里約帕運 總統：相關單位全力幫助

里約帕拉林匹克運動會將於9月登場，總統蔡英文今天在授旗典禮時表示，賽會期間，相關的單位務必盡全力幫助參賽選手跟教練的賽務工作，預祝代表團超越上屆1銀2銅的成績。

2016年里約帕運將於9月7日至18日進行，中華代表團共有13名選手參加柔道、健力、桌球、田徑、輪椅網球和射箭等6種競賽種類。上屆2012年倫敦帕運，柔道的李凱琳獲1銀，健力的林資惠和射箭的曾隆煇各獲1銅，總計1銀2銅。

總統在授旗典禮依序把國旗和會旗交給中華民國殘障體育運動總會長賴復寰和團長陳李綢，並和代表團合影，總統離開前，把握時間跟團員握手打氣。

里約奧運在8月21日劃下句點，總統致詞時表示，緊接著全球的焦點，就是同樣在里約即將舉辦的帕拉林匹克運動會，「今天在場的各位選手跟奧運代表團輪流接棒，大家都是用最真誠的實力進入國際的賽場，讓世界看見台灣，你們每一位都是我們台灣的驕傲。」

總統說，帕運會的舉辦，是要讓全世界了解身心障礙運動的意義，並透過身障者在運動競技的意識和表現來鼓舞人心，今天的授旗不只是對各位選手的加油、打氣，也代表政府對身心障礙運動的重視，未來會更加積極推廣身心障礙運動，建立更完善的政策跟制度，逐步來實施、來擴大參與的人口。

總統表示，「下一週大家就要上場迎戰，不只是我，全國人民都會為大家加油打氣，預祝各位創造高峰，超越上屆所創下的1銀2銅的佳績，大家加油，謝謝。」

中華代表團13名選手中，分為肢障、智能障礙和視障。1050830

(中央社)