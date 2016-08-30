憑假公文2枚指紋　警方鎖定車手到案

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薛男供稱聽從友人指使，與不認識男子到超商收取假公文傳真交給給被害人，得手30萬元。（黎薇翻攝）

涉嫌詐欺案的薛男遲未到案說明，警方在桃園國際機場將剛入境的薛男帶回調查。（黎薇翻攝）

警方憑藉假公文上的2枚指紋，鎖定涉案的薛姓男子。（黎薇翻攝）

苗栗縣竹南警分局去年底接獲民眾報案，遭詐騙集團騙走30萬元，警方在被害人提供的假公文上採獲2枚可疑指紋，經刑事局鑑定20歲的薛姓男子涉有重嫌，警方多次通知薛男遲未到案說明，昨天在薛男從大陸返回桃園機場時，將剛入境的薛男帶回警局，偵訊後以詐欺罪嫌移送苗栗地檢署。

竹南警方去年12月31日接到林姓民眾報案，日前一名自稱高雄醫院人員來電，因身分遭冒用申請醫療保險，又陸續接到自稱高雄警察與檢察官電話，聲稱被害人涉嫌洗錢，要求林男將30萬元交給台北地檢署監管科調查員。

詐騙集團準確說出林姓被害人全名及身分證號，他趕緊向朋友借錢湊足30萬元，與佯裝檢警的詐騙集團相約在竹南鎮一所國小前付錢，還說「偵查中不公開」，要求被害人不能說出去，隨後由車手到超商領取假公文傳真，在國小門口出示假公文，拿走被害人交付30萬元後立即離去，林男幾天後才發現受騙報案。

竹南警方從被害人提供的假公文上採獲可疑指紋，送內政部刑事警察局鑑定，鑑定2枚指紋為薛姓男子，多次通知都沒到案，警方清查發現薛男已於7月出境大陸，通報境管拘提，昨在桃園國際機場查獲入境的薛男。

見到警方到來，薛男相當訝異並坦承詐騙，聲稱是聽從周姓友人指使，與另名不認識男子到超商收取假公文傳真，將假公文交給被害人後得手30萬元。

竹南警察分局呼籲民眾誤將財物交付或轉帳給不明人士，接到類似電話應保持冷靜勿慌張，應馬上向轄區員警或撥打165查證，防止受害。

(中時)