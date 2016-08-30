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【直播】《新聞深喉嚨》開播週年慶生會

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【全程LIVE】8/30 (二) 15:30 《新聞深喉嚨》開播週年慶生會
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《新聞深喉嚨》1 歲囉！開播週年慶生會，今天下午 15:30，全程LIVE直播。

《新聞深喉嚨》精彩內容，每週一至週五請鎖定中天新聞台52頻道／晚間8點收看。

(中時電子報)

【全程LIVE】8/30 (二) 15:30 《新聞深喉嚨》開播週年慶生會
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關鍵字：直播新聞深喉嚨
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