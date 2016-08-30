【直播】《新聞深喉嚨》開播週年慶生會 2016年08月30日 13:35 中時電子報 綜合報導 小字型 中字型 大字型 點閱136 我要評比 6/10 分享至Facebook 分享至Google+ 分享至Twitter 分享至Weibo 分享至line 【全程LIVE】8/30 (二) 15:30 《新聞深喉嚨》開播週年慶生會 挖新鮮，精彩無極限 號召粉絲 《新聞深喉嚨》1 歲囉！開播週年慶生會，今天下午 15:30，全程LIVE直播。《新聞深喉嚨》精彩內容，每週一至週五請鎖定中天新聞台52頻道／晚間8點收看。(中時電子報) 【全程LIVE】8/30 (二) 15:30 《新聞深喉嚨》開播週年慶生會 關鍵字：直播、新聞深喉嚨 點閱136 我要評比 6/10 分享至Facebook 分享至Google+ 分享至Twitter 分享至Weibo 分享至line 下一則：台大、國北教大再談合併？就等12月確定 上一則：ScooTube開播 《驚酷航班》熱映中！ 相關新聞 微博攜手大疆 攻無人機直播 文字 《通信網路》FIZIKO「動」起來！中華電推運動直播平台APP 文字 寒軒高雄商旅歡度8週年慶 優惠迎賓 圖片 大陸》大陸直播平台將洗牌 圖片 直播平台虧錢 不到10家能存活 圖片 發表意見(0)