隱藏女兒11年 女通緝犯：憂安全怕罰款

宜蘭1名林姓婦人（圖）因詐欺案被通緝多年，竟將女兒隱姓埋名11年，沒有安排上小學。林婦30日出面說，當時因聽信若延誤申報子女戶口會遭重罰，加上為維護女兒安全才出此下策。（警方提供）中央社記者沈如峰宜蘭縣傳真 105年8月30日

宜蘭一名林姓婦人因詐欺案被通緝多年，竟將女兒隱姓埋名11年，沒有安排上小學。林婦今天出面說，當時因聽信若延誤申報子女戶口會遭重罰，加上為維護女兒安全才出此下策。

設籍宜蘭縣的45歲林婦，於民國91年被告詐欺，但因未到案被通緝，之後逃到台北市隱姓埋名生活。民國94年，她在桃園一家婦產科未婚生下女兒，相關生產資料被傳回宜蘭礁溪戶籍地，但林婦遲未申報女兒戶口。

女童在民國101年學齡年紀時沒有入學，宜蘭縣政府當時有進行相關通報作業，但因戶籍地找不到人，一直沒有下文。

宜蘭礁溪警方調查，林婦在今年2月被查獲後，檢方後來解除通緝，但林婦回到礁溪戶政事務所重辦身分證時，卻否認有生過小孩。

戶政事務所隨後將這起案件通報到礁溪警分局時，偵查佐林岳霆認為案情不單純，擔心女童可能遭遇不測，隨即報請宜蘭地方法院檢察署以「殺人罪」偵辦。

林岳霆今天說，在掌握相關跡證及林婦行蹤後，警方於日前以突擊方式進入林婦住所送達傳票，並發現屋內確實有名女童。林婦看到傳票上寫著「殺人罪」後，當場跪癱在地，坦承女童就是親生女兒。

「心情總算放鬆下來」林岳霆表示，當時知道女童並沒有遭遇不測後，警方鬆了一口氣；女童當時些許惶恐，也沒有一般小孩的天真眼神；經向女童詢問是否很渴望上學？女童隨後點頭。

林婦今天在警方陪同下出面說，過去因聽聞若延誤申報子女的戶口會遭重罰，加上自己是通緝犯，擔心母女生命會有危險，所以一直沒依照正常管道讓女兒入學；這次雖被警方查獲，卻把心中的大石頭卸下來了，還是要感謝警方。

林婦也強調，女兒並非一出生後都沒有外出求學，曾安排女兒到私立幼兒園上課，注音符號與基本英文都學過，不是讓女兒沒有受教權益。

宜蘭縣政府說，林婦沒有入監，若她的女兒沒有受虐，就不會另外安置，但會定期訪視追蹤；至於林婦女兒未來在何處就學？將與台北市政府聯繫，尋求最好的方案。1050830

(中央社)