抓寶熱成治安隱憂 英1月內傳300起犯罪

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手機遊戲精靈寶可夢Go（Pokemon Go）上市後，在各地引發抓寶熱潮，也衍生搶劫、竊盜等治安隱憂，甚至讓潛在的戀童癖者有機可趁。

根據英國「每日郵報」（Daily Mail）報導，精靈寶可夢Go今年夏天問市後，英國各地警局1個月內，接獲近300起報案。忙著四處抓寶的玩家，成了歹徒眼中的肥羊。

大曼徹斯特警察局（Greater Manchester Police）和倫敦都會區警察局（Met）都傳出有搶匪利用誘餌，讓受害人分心，伺機搶走手機。

南約克郡警察局（South Yorkshire Police）表示，1名玩家被揍，手機遭3名身份不詳的歹徒搶走。英國交通警察也接獲2起兒童誤闖鐵路案件，以及好幾名駕駛被逮到邊開車邊抓寶。

另外，有名男子以他家有很多寶可夢可抓為由，邀請兒童到家裡，遭西威爾斯警局（West Waless）

英國各地中，蘭開夏郡警局（Lancashire Police）接獲39起報案，件數最高。威斯特莫夏警局（West Mercia Police）緊接在後，也受理32起案件。

切希爾警察局（Cheshire Police）警長道生史密斯（Neil Dawson-Smyth）表示，這些數據令人憂心。

他呼籲：「我要傳達的主要訊息是開車不抓寶。這是好玩的手遊，但安全第一，別把自己的命賠上。」

蘭開夏警局說：「要避免容易讓自己受傷，落入歹徒之手的危險地點。」

開發Pokemon Go遊戲的Niantic發言人表示，「我們鼓勵所有人瞭解周遭的環境，並和家人或朋友一起玩。」1050830

(中央社)