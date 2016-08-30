女主播控主管性騷擾 福斯批挾怨報復

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福斯電視網（Fox News Network LLC）今天稱主播坦塔羅斯是「機會主義者」，並指出她之所以指控前執行長艾爾斯性騷擾，是因為未獲公司同意出書被拉下播報台。

福斯對曼哈頓法院提出的文件也說，坦塔羅斯（Andrea Tantaros）已同意不上法庭討論僱傭相關爭議，還要求法官將她8月22日的訴訟交付仲裁。

坦塔羅斯提告時表示，4月時，因斷然拒絕艾爾斯（Roger Ailes）的性騷擾，並向公司高層申訴，而遭拉下主播台。

坦塔羅斯在訴訟中宣稱，她遭艾爾斯和其他高階主管性騷擾。

福斯電視網否認坦塔羅斯說法，還說坦塔羅斯是趁艾爾斯7月間遭前主播卡爾森（Gretchen Carlson）控告性騷擾被迫辭職、大眾密切關注之際提告。

福斯新聞網的律師在文件中寫道：「坦塔羅斯（的訴訟）處處都看得出她『想出名』。」

美國綜藝（Variety）週刊報導，福師律師說，坦塔羅斯「不是受害者，她是機會主義者」。

福斯表示，坦塔羅斯是因為寫了「Tied Up In Knots: How Getting What We Wanted Made Women Miserable」一書，還未經許可在電視上推銷，而被拉下主播台。（譯者：中央社鄭詩韻）1050830

(中央社)