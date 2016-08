女主播控主管性騷擾 福斯批挾怨報復

福斯電視網(Fox News Network LLC)今天稱主播坦塔羅斯是「機會主義者」,並指出她之所以指控前執行長艾爾斯性騷擾,是因為未獲公司同意出書被拉下播報台。

福斯對曼哈頓法院提出的文件也說,坦塔羅斯(Andrea Tantaros)已同意不上法庭討論僱傭相關爭議,還要求法官將她8月22日的訴訟交付仲裁。

坦塔羅斯提告時表示,4月時,因斷然拒絕艾爾斯(Roger Ailes)的性騷擾,並向公司高層申訴,而遭拉下主播台。

坦塔羅斯在訴訟中宣稱,她遭艾爾斯和其他高階主管性騷擾。

福斯電視網否認坦塔羅斯說法,還說坦塔羅斯是趁艾爾斯7月間遭前主播卡爾森(Gretchen Carlson)控告性騷擾被迫辭職、大眾密切關注之際提告。

福斯新聞網的律師在文件中寫道:「坦塔羅斯(的訴訟)處處都看得出她『想出名』。」

美國綜藝(Variety)週刊報導,福師律師說,坦塔羅斯「不是受害者,她是機會主義者」。

福斯表示,坦塔羅斯是因為寫了「Tied Up In Knots: How Getting What We Wanted Made Women Miserable」一書,還未經許可在電視上推銷,而被拉下主播台。(譯者:中央社鄭詩韻)1050830

(中央社)