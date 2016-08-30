中職第2位「正藍旗」會長 吳志揚言行難拿捏

日前中職會長、立委吳志揚（右1）與青年朋友，陪同魏嘉賢掃街固票。（中時資料照片，許家寧攝）

正當小英總統以「振興棒球3支箭」為開端，傾政府之力拉中職一把，中職卻是「欲迎還拒」，尤其中職會長吳志揚是史上第2位「正藍旗」會長，在職棒政策的言行分寸更要謹慎拿捏。

今年小英總統第1次到桃園球場看球，桃園市長鄭文燦、桃猿隊董事長劉保佑在旁作陪，並建議總統幫助中職擴隊、振興棒球產業；隨即政府在體育運動發展委員會研擬推動棒球的策略。

然而，昨(29）日吳志揚在慶祝記者節茶敘上「語重心長」表示：「期待未來加入職棒的企業都是心甘情願，而非被強迫加入，這樣才可以維持聯盟的永續經營。」

吳會長指出，在環境沒那麼好之下，政府催促增隊運作，如何快法？他暗諷政府「希望不是為了面子，否則有點危險。」

先是球團老闆期盼政府幫忙，後有吳會長強調中職是民間單位，民間單位有自己的計畫，政府可以幫忙之處是「勸說」企業加入組隊；不過，吳會長卻說中職要的是「心甘情願」的企業，那就中職自己去找企業、何須政府？

這是吳會長對中職與政府對應的矛盾，還有一個矛盾是吳會長表示，球團一軍經營已經很困難，希望恢復二軍的補助；然而，他剛剛表明中職是「民間單位」，既是「民間單位」應有自己的財力，政府可以亂給錢？

另外，蔡英文總統發表「振興棒球3支箭」，明明是3箭齊發、並行實施，包括中職擴編、健全二軍制度、落實改善各級球場品質；吳會長主張「倒過來射」會更好，自行排出順序。

如果把場景拉遠一點，對照日前吳會長與國民黨主席洪秀柱到花蓮掃街拜票，努力拚花蓮市長補選勝利；如今吳會長卻在民進黨政府的「振興棒球政策」指指點點，頗有反對黨立委質詢的樣子。

其實，吳志揚是中職史上第2位「正藍旗」會長，中職首任會長唐盼盼時任中廣總經理、屬於蔣家太子黨紅人，「正藍」身分不言可喻；隨後的陳重光、黃大洲、陳河東、趙守博、黃鎮台，不是遊走藍綠的政商名人、就是非在朝核心人物。

吳會長現為國民黨不分區立委，也是國民黨權力核心之一，算是中職第2位「正藍旗」會長，面對不同黨派政府的施政，難免流露反對黨的特性，未來他對棒球政策的言行應要謹慎拿捏分寸。

(中時電子報)