許厝分校家長北上抗爭無結論 撂話全鄉抗爭

許厝分校學生家長北上行政院抗爭。（呂雪彗攝）

雲林縣許厝分校家長今天上午搭乘7台遊覽車，近300人北上赴行政院抗議，拒絕遷校，要求將老師送回分校上課，並訴求在邀第三方公正單位共同調查污染物對孩童影響情況之前，請林全院長收回遷校成命。政院派出祕書長陳美伶接下陳情書，當場並未作出任何承諾，許厝國小留在原地訴求被拒絕，瓦瑤村長陳志賢撂話說要回去研議全鄉抗爭。

環保署副署長詹順貴則表示，未來將花一千萬元添購環境監測車，全面調查污染情形，等調查結果出爐再說，若確定沒有污柒許厝分校再遷回來，但若污染嚴重，鄰近麥寮六輕廠的國小都要遷校。

靠近六輕工業區的國小許厝分校學童尿液TdGA數值偏高，衛福部建議遷校。專家說，TdGA高可能影響肝功能。但陳情代表許芳餘說，家長比誰都還要關心孩童健康，但汙染源沒查清楚就抹黑，把麥寮鄉形容成很毒環境，這裡還能住人嗎？希望避免讓學童因遷校事件心靈受創，在尚未證實研究之前，暫收回遷校成命。

雲林縣議員林深說，這不是遷校的問題，許厝如果有致癌物超標，那是遷鄉、關廠的大問題，絕對不是只遷許厝分校一個學校就可以解決。他說，要檢測許厝分校學童反液中測得TdGA偏高是否為VCM造成，目前參與研究致使遷校的數據無法令鄉民信服。為何其他學校都不必遷校，只有許厝要遷。

林深說，誰比我們更愛這塊土地？很多學者、政治人物都別有居心，在操弄議題。只憑一個教授做出的報告就決定遷校未免太草率，希望至少有第三方公正人士及國內外專家學者一起研究，讓學生與家長知道。

今天上午許多前來陳情的都是許厝國小學生的祖父母，陳情隊伍先在行政院外舉行記者會，隨後由雲林立委蘇治芬帶領10名代表進入行政院遞交陳情書，除祕書長陳美伶接下陳情書外，環保署副署長詹順貴、衛福部次長何啟功，教育部次長林騰蛟等人陪見。

(工商)