台中捷運共構場站拚年底完成招商準備

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捷運綠線工程去年2月開始拆除捷運圍籬，累計拆除雙向圍籬18.9公里，幫助沿線商圈店家人潮商機回流。（盧金足攝）

捷運綠線工程共構場站全數開工，預計今年底完成招商準備。（圖／台中市府提供）

捷運綠線工程至7月底已達65.12％，全線朝2018年底試營運的目標穩定邁進。（圖／台中市府提供）

台中捷運綠線從2013年5月起進入實體工程階段後，文心路、北屯路等沿線店家就陷入交通黑暗期，生意也受影響，交通局長王義川今天（30日）表示，去年2月開始拆除捷運圍籬，累計拆除雙向圍籬18.9公里，改善交通壅塞，幫助沿線商圈店家人潮商機回流，土地開發共構場站共5站6處已全數開工，預計年底完成招商準備作業。

交通局表示，與台北市政府捷運工程局在安全第一原則下，研擬機電、土建工程採平行施作工法，每月召開檢討會議落實管控作為，捷運綠線工程計畫整體進度，截至今年7月底已達65.12%，符合預定進度，全線朝2018年底試營運的目標穩定邁進。

王義川說，高架橋梁工程今年6月30日完成最後一跨閉合後，軌道線形已成形，軌道鋪設接續分段進場施工，車站鋼結構也已全數完成吊裝，並加速進行隔間、裝修及水環設備安裝，同步交付機廠及車站機電房予機電標進場。

供電系統已於今年3月進場施工安裝，首列電聯車正加緊於日本原廠進行組裝測試，市府已預先作好準備，另針對橋梁下方施工圍籬，交通局已完成第四階段雙向9.26公里路段拆除，改善建國北路行車順暢及安全。

為服務轉乘旅客，交通局強調，以創新整合構想於G13站與台鐵新大慶車站設置站內直接轉乘連通道，乘客可直接於二樓轉乘捷運或台鐵，免除上下樓梯的困擾，未來讓乘客轉乘更加便利。

捷運綠線土地開發共構場站全數發包及順利開工，規畫初期即考量區位商業活動與都市發展潛力，預計今年底完成招商作業準備，以運輸導向結合交通與經濟活動，串連週邊商圈，對於活絡捷運綠線運量，將發揮實質助益。

王義川表示，捷運綠線為台中市重大交通建設，感謝市民於捷運施工期間的配合與支持，捷運綠線土建工程已漸漸邁入收尾階段，並交棒給機電設備進場施工及測試，隨著工程穩定推進，可望於明年預見電聯車於高架軌道上測試，並達到2018年試營運的目標。

(中時)