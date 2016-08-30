「中國通」搖籃 美第15步兵團駐津的歲月

歷史悠久的美國第15步兵團曾駐紮天津26年。（圖/15th Infantry Regiment Association）

美國第15步兵團（15th US Infantry）是辛亥革命之後，為保護在華美國公民而自馬尼拉調派至天津，開啟此團駐守中國長達26年的時光，長時間的駐紮培養了許多美國軍方的「中國通」，如馬歇爾（George Marshall）、史迪威（Joseph Stilwell）和魏德邁（Albert Wedemeyer）都曾在此服役過。

第15步兵團全員合照。（圖/15th Infantry Regiment Association）

美國第15步兵團駐紮天津長達26年之久。（圖/U.S. Militaria Forum）

1901年簽訂《辛丑條約》後，條約中第9款規定，「外國可以在北京至山海關之間駐紮軍隊」但美國此時卻將部隊全撤回馬尼拉基地，直到1911年辛亥革命爆發，才將第15步兵團的1、2營調派至天津，軍營設置在英租界的海大道及博羅斯大道交界（今天津市大沽路與煙臺道），一次世界大戰後接管德租界，營區亦跟著遷入租界內。該團直到至1938年8月才撤離中國調回美國華盛頓州。

中國政府贈送軍團的感謝石碑，現藏於美國。（圖/15th Infantry Regiment Association）

當地駐軍娛樂之一：拳擊比賽。（圖/The 15th Infantry Regiment Association）

步兵團在天津當地不斷地被各系軍閥威脅，為保護北京的使館和京津鐵路沿線，曾一度增加至5,000人的編制，也曾多次進行戶外軍事操演，最大的一次是在1927年底舉行，包含摩托機械連、裝甲車連和英制DH4轟炸機，主要為了緊告甫結束戰爭的馮玉祥和張作霖等軍閥不要輕舉妄動。

正在進行射擊訓練的第15步兵團。（圖/The 15th Infantry Regiment Association）

第15步兵團軍官們的野外餐敘。(圖/The 15th Infantry Regiment Association)

第15步兵團的特色是團徽和軍旗是藍底黃龍，派駐中國後司令官由原先上校銜調整為將官缺，長年維持2個營約1,000人的編制，1922年以後，美國陸軍部將其更名為美國駐華部隊（American Force in China）。此部隊也因為長期駐守中國，曾出版介紹中國的雜誌，更出了許多軍方的「中國通」，對後來二戰和冷戰期間影響重大。著名的馬歇爾將軍就曾在1924-27年間出任團長，二戰時美軍在中國的代表史迪威和魏德邁都曾是這個團的一員。

(中時電子報)