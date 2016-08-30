《人民日報》批明星奢華婚：炫耀的秀場！

黃曉明與baby的婚禮當時被稱是世紀婚禮；報導文中並無針對特定藝人提及，圖僅為示意。（圖／達志影像）

大陸先前才針對明星片酬做出批判，今（30日）官方報紙《人民日報》又刊出一篇批評明星奢華婚禮的文章，認為近年來許多明星婚禮在品牌代言、贊助以及包裝下，婚禮變成一個「炫耀性消費的秀場！」

《人民日報》刊登的這篇文中提到，明星婚禮除了祝福之外，最常見的就是「八卦」婚禮細節，包含禮服品牌、價錢、裝飾甚至到給賓客的高檔伴手禮，造就一堆「時尚博主」在自媒體上和網友分享。

一場豪華的婚禮，奢侈品牌、代言產品，被指宛如是「一次商演、廣告出賣，是商業行為！」更毫不留情面指這樣的明星婚禮，就是一個「炫耀性消費的秀場。」面對有人質疑「一般人花自己賺得錢有何不可？」可文中點出「但外界能否將明星視為『常人』嗎？」

當中，更提到明星無形中對社會有巨大影響力，一場豪華婚禮，不僅讓人們對財富、成功和幸福生活的渴望甚至是不切實際的幻想，「明星們也沉浸在自己一時無法理解的財富和成功神話中。」文末，以一句「但願，明星婚禮不再辦成消費的『封神榜』」作結，盼未來的明星婚禮能有所節制。

只是先前大陸官方才針對藝人片酬有意見，這回又透過黨報刊登這樣一篇文，頗有對明星炫富一事有意見。

(中時電子報)