施工不慎短路 台電外包人員砸傷臉

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事發後，警方及施工廠商在場釐清事發原因。（黃世麒攝）

砸傷工人的套筒。（黃世麒攝）

台電外包施工廠商30日在台北市麗水街一處民宅地下室進行維修工程時，1名工人施工時突然遇上電線短路，零件接著爆出，造成他的鼻梁遭套筒砸中，當場血流不止，救護人員抵達後趕緊將男子送往台大醫院急救，所幸沒有生命危險。

(中時)