施工不慎短路 台電外包人員砸傷臉 2016年08月30日 14:11 中時 黃世麒 小字型 中字型 大字型 點閱28 我要評比 2/10 分享至Facebook 分享至Google+ 分享至Twitter 分享至Weibo 分享至line 事發後，警方及施工廠商在場釐清事發原因。（黃世麒攝） 砸傷工人的套筒。（黃世麒攝） 台電外包施工廠商30日在台北市麗水街一處民宅地下室進行維修工程時，1名工人施工時突然遇上電線短路，零件接著爆出，造成他的鼻梁遭套筒砸中，當場血流不止，救護人員抵達後趕緊將男子送往台大醫院急救，所幸沒有生命危險。(中時) 關鍵字：施工、外包、台電 點閱28 我要評比 2/10 分享至Facebook 分享至Google+ 分享至Twitter 分享至Weibo 分享至line 下一則：新屋廚餘桶驚見男嬰 警方追查生母 上一則：熱心警運用視訊功能 協助民眾千里尋母 相關新聞 台電員工南北串連 工會：自發性活動 文字 台電基層 發起南北步行反電業法 文字 反電業法！ 台電基層南北串連抗議 文字 台電「FUN電夏令營」今日閉幕 圖片 台電大樓變身 掀裙風發電照亮黑夜 文字 發表意見(0)