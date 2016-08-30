美印簽署軍事後勤協定 強化軍事關係

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印度和美國今天在華府簽署美印物流後勤支援協定，雙方將在必要時刻共享彼此的軍事基地、物資補給和維修，這象徵美印進一步向軍事同盟邁進。

根據「印度時報」（The Times of India）網站報導，正在美國訪問的印度國防部長巴里卡（Manohar Parrikar）和美國國防部長卡特（Ashton Carter）在簽署儀式上說，這項簽署將促進雙方更多實質接觸與交流的機會。

雙方都認為，這項協定提供一個架構來管理彼此的物流支援、補給和相關服務，這非常重要，因為這項架構提供美印雙方在國防技術與貿易合作更多創新和更進一步的機會。

在簽署物流後勤支援協定後，美印發表聯合聲明說，美國同意把美印的國防技術交流與國防貿易提升到「親密盟友與夥伴」等級。

聲明指出，美印間的國防關係是基於「共同的價值觀和利益」，以及「對全球和平與安全的堅定承諾」。

聲明也說，在巴里卡和卡特的會談中，兩人也討論了雙邊關係的「健康進展」和強化美印戰略夥伴關係等事宜。雙方表明，兩國非常看重在多個領域強化國防關係，包括戰略到區域合作、深化軍事交流及在國防科技與創新的擴大合作等。

卡特重申，美國歡迎印度成為「飛彈技術管制協定」（Missile Technology Control Regime，MTCR）的會員，同時支持印度加入核子供應國組織（Nuclear Suppliers Group，NSG）。

美國體認到印度對區域安全與穩定的正面貢獻，包括跨海域的事務，因此卡特與巴里卡共同宣布，美印將進一步在海洋事務上磋商，包括透過今年稍後舉辦的美印海洋事務安全對話。

美日進一步強化雙邊軍事合作，被視為是針對中共海洋軍力擴張，並入侵印度洋的因應措施。

巴里卡在美進行3天訪問，今天除與卡特會談，並在五角大廈911紀念館獻花，還將參觀兩個空軍基地和美國網路司令部，並參觀波音在費城製造契努克重型直升機的工廠。1050830

(中央社)