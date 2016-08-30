印尼判死台毒販擬上訴 代表處協助

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在印尼涉毒遭判死刑的3名台灣人正在研究是否提起非常上訴。中華民國駐印尼代表處表示，如果家屬提出請求，代表處將從旁協助，徵詢專家，提供適當的律師人選。

印尼最高法院今年1月，判處企圖夾帶安非他命闖關進入印尼的3名台灣人死刑定讞。這3人分別是陳姓男子、王姓男子以及羅姓男子。

中華民國外交部亞太司副司長林恩真今在外交部例會中表示，當事人有意願提起非常上訴，目前正在研究中。台灣提供律師人選建議與相關協助。

對此，中華民國駐印尼代表張良任表示，主要是看家屬要採取什麼行動，提出非常上訴在法律上不是不可行。

至於當地律師部分，張良任說，如果家屬要代表處推薦，代表處會徵詢專家，參考專家意見，從旁協助建議律師人選。

根據印尼法律，判決確定的罪犯及其家屬可向最高法院提出非常上訴，前提是發現強力的新事證；案件審判可適用罪刑較輕的法條；構成判決基礎的事實有矛盾之處；法官裁定的判決有明顯錯誤等。

不過，印尼司法人士向中央社記者透露，這3名判死定讞的台灣民眾，當初被捕時罪證確鑿，翻盤機會不高。王姓男子和陳姓男子當時都在機場被警方從身上搜到2公斤多的安非他命。

羅姓男子雖然沒有在機場被警方搜出大量安非他命，不過，印尼檢方及最高法院認定他是同謀。1050830

(中央社)