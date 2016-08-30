水庫違建農莊罰2千 網友：快移居河南

中國大陸河南省一處水庫旁的違建別墅與農莊遭人檢舉，但當地國土資源局「依法」只能罰款人民幣378元（約新台幣2000元），網友調侃：「你罰那麼多錢啊！嚇死我了」、「快去河南蓋屋」。

大陸微博前街一號報導，河南鞏義市青龍山慈雲寺景區內的水庫旁，有人在砍伐林木後，侵占土地建成別墅和農莊。

接獲檢舉後，2015年12月份和今年2月份，鞏義市國土資源局曾兩次派人到現場調查瞭解，認為是在非法侵占林地和可耕地進行非法建設，並下達行政處罰決定書，責令負責人李四平停止建設恢復林地。

不過，報導說，2015年12月鞏義市林業局對李四平的處罰為「自行拆除在非法占用的126平方公尺土地上新建的建築物和其他設施，恢復土地原狀」、「對非法占用的126平方公尺土地，按每平方公尺3元處以罰款，共378元」。

378元的罰款並未起到嚇阻作用。處罰決定書下達以後，這處建築並未拆除，反而一直在擴大建設，建成三棟樓房，每棟樓房高三層。

2016年2月鞏義市國土資源局再次處罰，要求李四平「15日內自行拆除在非法占用的1845.5平方公尺土地上新建的600平方公尺建築物和其他設施，恢復土地原狀；對非法占用的1845.5平方公尺土地按每平方公尺3元處以5536.5元罰款」。

村民表示，非法占地處罰力度太小，違法成本太低，違法者不會把處罰放在眼裡。

當地國土資源局執法大隊副隊長劉笑楠稱，按照法律，占用土地面積在3335平方公尺以下，屬輕微違法行為，只能按照每平方公尺處罰3元的標準進行處罰。他也說，違法占地的處罰標準太低，是違法占用土地現象頻繁出現的一個重要原因，也增加了執法人員的執法難度。1050830

(中央社)