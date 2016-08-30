寶可夢癱瘓南寮交通 車輛遭玩家包圍

新竹南寮漁港的寶可夢盛況令人難以置信，網友目擊車輛被人潮包圍，動彈不得。（徐養齡翻攝）

寶可夢癱瘓交通愈演愈烈，新竹網友日前目睹如蝗蟲過境般的玩家，不顧自身安危在馬路上抓保，車輛被團團包圍，動彈不得，周邊民眾有家歸不得，不知要忍耐到何時。

網友在臉書《新竹大小事》上傳2張令人傻眼的照片，圖片中1部白色轎車被大批玩家包圍，連同後方幾部機車，都被擠得無法移動，進退兩難。

「不到1個月，南寮就淪陷了！」網友及居民紛紛發文抱怨，指寶可夢月初上架至今才幾周，平日原本空曠清爽的休憩空間，迅速被多如蝗蟲般的玩家包圍，對商家固然有益，但對居民而言，回家之路有如登天般困難。

轄區警方對此表示，上周末因南寮地區同步辦風箏節，加上寶可夢玩家，車潮、人潮比平日更多，警方有專員下載寶可夢雷達，掌握會瞬間吸引大批人潮的稀有寶地區進行交通控管，並成立交整快打部隊因應。

交通管制上，新港一路至南寮街路口會以交通錐、改道牌等阻、分隔人車，並由巡邏員警及民力疏導交通，東大路段入港車流回堵時，將於東大路與榮濱路口引導台68快速道路往東大路方向車輛，直行前往天府路。

離開港區車流量增加時，東大路與海濱路口，引導車輛沿東大路右轉海濱路，再左轉天府路，以銜接榮濱路，疏導車潮。

網友認為，噪音、交通、垃圾量是當地最嚴重的「三害」，以寶可夢熱潮盛況，短時間內恐無法改善，建議市府可適度控管南寮港區開放時段，或酌收清潔費門票，讓在地人找回應有的生活品質。

(中時)