羽毛球袋藏霰彈槍 不懂球賽規則遭識破

警見身材胖碩林男不像有在打羽球，因而查獲其將槍彈藏在羽球拍袋內。(劉宥廷翻攝)

45歲林姓男子擁槍毒遭高市刑大盯上，但警方突襲逮人，卻找尋許久都沒發現槍枝蹤影，不過卻在搜廁所時驚見他全身盜汗，果真在窗台邊的羽球拍袋內找到霰彈槍；林男否認販毒，供稱槍是以1萬多元向他人買來，訊後依法送辦遭檢聲押，法院諭令3萬元交保。

高市刑大偵3隊8月初獲報，林男涉在鳳山一帶販毒，且還擁槍自重，經跟監蒐證多日，29日下午2時許持搜索票到林男位在苓雅區處所逮人，但林的屋內相當雜亂，警翻箱倒櫃後仍找不到槍枝；林男見警一無所獲，僅坦承吸毒，否認有藏槍彈。

不過，警仍不敢大意，屋內每一角落都不放過，不料，當警踏進廁所那刻，林男突自亂陣腳，不僅手腳發抖還全身盜汗，讓警搜查露出一道曙光；警驚見陽台的窗台旁擺有羽球拍袋子，但這袋內似乎裝滿東西，導致袋形變形，直覺其中有異。

警見狀身材胖碩的林男不像有在運動，追問是否有打羽球習慣及羽球賽局規則，卻令林啞口無言，他自知難逃法網，坦承袋內藏有改造霰彈槍及20發霰彈、3發90子彈與毒品。

林男否認販毒，供稱槍是今年7月以1萬多元向綽號大頭男子買來的，全案依槍砲、毒品等罪送辦，法官裁定3萬元交保。

◎遠離毒品，莫逞一時樂，遺害百年身！

(中時)