邁向智慧城市！中市水湳智慧營運中心籌備處今天揭牌

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台中市長林佳龍（左三）今天為水湳智慧營運中心籌備處揭牌。（盧金足攝）

台中市長林佳龍（左三）希望水湳智慧營運中心管理營運園區的成功經驗，成為可行銷世界的獨特城市發展模式。（盧金足攝）

台中市林佳龍（右）與副市長張光瑤強調，市府要利用智慧系統，整合水湳經貿園區規畫的重點建設。（盧金足攝）

台中市府低碳城市推動辦公室執行長黃崇典，身負水湳智慧營運中心籌備處重任。（盧金足攝）

台中市政府將成立水湳智慧營運中心，管理水湳經貿園區內各項設施，為使營運中心籌設順利，今天（30日）啟動營運中心籌備處，市長林佳龍表示，水湳經貿園區定位為創新低碳智慧城市示範區，營運中心籌備處是水湳營運「大腦中的大腦」，水湳要成為低碳的國際模範，讓全世界都來取經。

水湳智慧營運中心籌備處由台中市低碳城市推動辦公室及市府各局處共同籌組而成，今天並於台灣大道市政大樓舉辦水湳智慧營運中心籌備處揭牌儀式，由林佳龍、副市長張光瑤

、副秘書長郭坤明、低碳城市推動辦公室執行長黃崇典、市府經發局長呂曜志、民政局長蔡世寅等人共同揭牌，宣告籌備處成立。

「台中市是穿著衣服改衣服，現在已經改的很合身了！」林佳龍說，水湳經貿園區規畫，經過重新調整後，朝向生產、生態和生活的「三生有幸」，水湳園區不是工廠，不是另一個豪宅區，而是一個可以舒適生活的地方。

市府將水湳經貿園區定位為創新低碳智慧城市示範區，林佳龍表示，創新部分，將在園區設置創新研發專區引進國際級企業總部進駐；低碳及智慧部分，則是藉由智慧系統的運用打造綠色城市、智慧生活，希望以此園區為示範點，提高城市競爭力。

林佳龍說，智慧城市體現在智慧能源、交通、建築、商務、生活等不同層面上，市府要利用智慧系統將在水湳經貿園區規畫的重點建設，包括水湳國際會展中心、中央公園、地下水資源回收中心、水湳轉運中心、中台灣電影中心、台中綠美圖等整合起來。

並由水湳智慧營運中心管理營運園區內的各項智慧設施及營運；未來也希望能將園區的成功經驗輸出至台灣其他城市，甚至是國外，成為可行銷世界的獨特城市發展模式。

低碳城市推動辦公室執行長黃崇典指出，水湳智慧營運中心籌備處將設置法規研究組、營運管理組、創新研發組、資通訊技術組及綜合規劃組，短期工作為營運中心組織與權責擬訂、管理規章擬訂、營運管理自治條例研訂等，並研訂營運管理策略及環境管理機制；中長期工作則進行整個園區的營運管理。

未來水湳經貿園區全區將布設智慧電網、光纖等智慧系統，在水湳智慧營運中心成立後，將以營運中心為大腦，利用智慧管理模式將園區內所規劃的生態住宅區、經貿專用區、文化商業專區、創新研發專區、文教區及各場館串聯起來，並整合、共享各區及場館的資訊。

再以大數據分析客流量、車流量、空氣品質等各項資料，提高產業效能、有效利用各項資源，希望以水湳經貿園區為示範點，逐步將台中建構成一個完整的智慧城市。

(中時)