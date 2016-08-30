李彥秀：軍公教要尊嚴 不是吵才有糖吃

國民黨立法院黨團副書記長李彥秀表示，軍公教要尊嚴，而不是每吵一次才有糖吃，若政府是用這種心態在處理，未來要處理的陳抗事件，只會越來越多。

行政院人事總處昨表示，經綜合考量後，軍公教退休人員的年終慰問金，決定維持與去年一樣發放標準，沒有任何變更，且這項決定與9月3日軍公教人員遊行沒有關係。

李彥秀今在受訪時對此說，軍公教要尊嚴，而不是每吵一次才有糖吃，若政府是用這種心態在處理，未來要處理的陳抗事件，只會越來越多。

李彥秀也說，恢復軍人尊嚴，也不只是穿著制服上街這麼簡單，這是要在制度上去做處理的，而這也是軍公教長期對民進黨不信任的主要原因。她呼籲，總統蔡英文若要做全民的總統，就該從制度面來解決問題。

國民黨立委許淑華今則表示，這充分顯示出整個行政團隊證實了外界所說的，「吵就有糖吃」；又看到行政院長林全政策的髮夾彎，只要民眾上街抗議，就會適時地去調整做法，這是他們非常不認同的。

民進黨立委葉宜津表示，年終慰問金早在7月的時候，行政院就已經決議，拍板定案，所以這與93軍人要上街頭是兩回事。

但葉宜津也說，民進黨內有很多人，對已退休的人員還有年終慰問金有意見；民進黨立委黃偉哲則說，退休的公務人員因為已去職，是不是有必要發放一個半月的年終慰問金，值得討論。1050830

(中央社)